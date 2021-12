Londoni befektetői felmérés: markánsan rontotta az omikron a globális üzleti hangulatot

Jelentős mértékben rontotta a világgazdaság üzleti szektorának hangulatát a koronavírus gyorsan terjedő omikron változatának felbukkanása az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics hétfőn ismertetett friss globális felmérése szerint.

A ház 120 nagyvállalat várakozásait vizsgálta. A felmérésbe bevont cégek együttesen 6 millió alkalmazottat foglalkoztatnak, összesített éves forgalmuk hozzávetőleg kétezermilliárd dollár.

Az Oxford Economics beszámolója szerint egy hónap alatt a válaszadók 61 százaléka vált borúlátóbbá a világgazdaság növekedési kilátásainak megítélésében.

A ház hangsúlyozza: a koronavírus-világjárvány csúcspontja óta most fordult először elő, hogy a felméréseibe bevont üzleti vállalkozások többsége pesszimistábbá vált az egy hónappal korábbihoz képest.

A hétfőn bemutatott decemberi felmérés szerint a válaszadók alig több mint 20 százalékának hangulata javult az elmúlt egy hónapban.

Az Oxford Economics eggyel korábbi – még az omikron koronavírus-variáns feltűnése előtti – vizsgálatában a résztvevők több mint 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy derűlátóbban ítéli meg a világgazdaság növekedési kilátásait.



A cég új felmérésében kérdezett üzleti szereplők a hangulat markáns romlásának jeleként borúlátóbb előrejelzéseket adtak a világgazdaság jövő évi növekedésére: a vizsgálatba bevont vállalatok által 2022-re várt globális növekedési ütem mediánértéke jelenleg 3,6 százalék az egy hónappal korábbi 3,9 százalék helyett.A válaszadók legnépesebb tábora most is 4-6 százalék közötti jövő évi globális GDP-bővülést vár, de az e növekedési sávot valószínűsítők aránya az előző vizsgálatban mért 45 százalékról valamivel 40 százalék alá csökkent, miközben 30 százalékról csaknem 40 százalékra emelkedett azoknak üzleti vállalkozásoknak az aránya, amelyek a 2-4 százalék közötti jövő évi globális növekedési ütemet tartják a legvalószínűbbnek.Érezhetően emelkedett – bár továbbra sem éri el a 10 százalékot – azoknak a válaszadóknak az aránya, akik mínusz 2 százalékos recesszió és stagnálás közötti teljesítményt, vagy 2-4 százalékos visszaesést – vagyis egyértelmű recessziót – várnak 2022-re a világgazdaságban.A jövő évi globális növekedést más nagy londoni házak is a korábbinál borúlátóbban ítélik meg legutóbbi előrejelzéseikben.A Fitch Ratings Londonban bemutatott friss, felülvizsgált negyedéves globális előrejelzésében közölte: a világgazdaság egészének 2022-es növekedésére szóló prognózisát az általa eddig várt 4,4 százalékról 4,2 százalékra módosította.A nemzetközi hitelminősítő indoklása szerint a globális növekedést továbbra is szűk keresztmetszetek akadályozzák az ellátási oldalon, és ezek kialakulásának fő oka az, hogy az elmúlt egy évben, nominálértéken számolva erőteljesen visszalendült a koronavírus-járvány által korábban elfojtott globális kereslet, ezzel azonban nem tartott lépést ugyanilyen ütemben a termelés.(MTI)