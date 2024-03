Londoni befektetői felmérés: derűlátóbb a globális üzleti szektor

A korábbinál derűlátóbb módon ítélik meg a világgazdaság növekedési kilátásait a globális vállalati szektor szereplői, és különösen jelentősen csökkent azoknak az üzleti vállalkozásoknak az aránya, amelyek a közel-keleti konfliktust tekintik az első számú globális kockázatnak – áll az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics pénteken ismertetett friss globális befektetői felmérésében.

A ház 103 nagyvállalat várakozásait vizsgálta. A felmérésbe bevont cégek együtt hatmillió alkalmazottat foglalkoztatnak, összesített éves forgalmuk hozzávetőleg kétezer milliárd dollár.

A vizsgálat szerint az előző felmérésben kimutatott 60 százalékról 30 százalékra csökkent azoknak az üzleti vállalkozásoknak az aránya, amelyek szerint a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet és Izrael háborúja a világgazdaságot terhelő legnagyobb kockázat.

Jelentősen, 40 százalékhoz közeli szintről 30 százalék alá süllyedt azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek Kína és Tajvan szembenállásában látják a legfőbb kockázatot.

Kisebb mértékben, az eddigi 40 százalékról hozzávetőleg 45 százalékra emelkedett a globális üzleti szektor szereplői körében azoknak az aránya, amelyek szerint Oroszország és a NATO viszonya jelenti a legnagyobb rövid távú kockázatot.

Az Oxford Economics felmérése kimutatta ugyanakkor azt is, hogy a felmérésbe bevont üzleti vállalkozások 44 százaléka ítéli meg az eddigieknél derűlátóbban a következő két év világgazdasági kilátásait, és csak 24 százalékuk lett a korábbinál borúlátóbb.

A geopolitikai fejleményekkel kapcsolatos aggályok általános enyhülésének megfelelően az előző felmérésben kimutatott 49 százalékról 32 százalékra csökkent azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek szerint a világgazdasági növekedés kilátásait lefelé ható kockázatok terhelik, és a válaszadók fele úgy látja, hogy a kockázatok megoszlása egyensúlyban van.

Az Oxford Economics hangsúlyozza: a kockázatokat kiegyensúlyozottnak tartó üzleti vállalkozások aránya most a legmagasabb azóta, hogy 2017-ben az erre vonatkozó kérdés először bekerült a felmérésbe.

A vizsgálatba bevont vállalatok 2024-re szóló globális növekedési prognózisainak középértéke jelenleg 2,3 százalék, vagyis jelentősen kedvezőbb, mint tavaly októberben, amikor a felmérés résztvevői mediánszinten számolva 1,9 százalékos világgazdasági növekedést valószínűsítettek az idei évre.

A várakozások megoszlását mutató grafikonos kimutatás alapján a válaszadók legnagyobb csoportja – hozzávetőleg 50 százalékuk – 2-3 százalék közötti világgazdasági növekedésre számít az idén.

Más nagy londoni elemzőműhelyek is a korábbinál kedvezőbben ítélik meg a világgazdaság növekedési kilátásait.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő friss globális előrejelzésében közölte: 2024 egészében a világgazdaság 2,4 százalékos növekedésével számol.

Ez jelentős mértékben, 0,3 százalékponttal javított prognózis.

A Fitch Ratings londoni elemzői szerint a pozitív korrekció elsődleges oka az, hogy a cég meredeken, az eddigi előrejelzésében szereplő 1,2 százalékról 2,1 százalékra emelte az amerikai hazai össztermék idei növekedési ütemére szóló prognózisát, tekintettel az amerikai gazdaság meglepő ellenállóképességet jelző növekedési lendületére.(MTI)