Lízingszövetség: 14 százalékkal bővült a lízingpiac tavaly

Több mint 726 milliárd forintot tett ki a finanszírozott összeg a magyar lízingpiacon 2021-ben, ami 14 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest, a szerződések száma ugyanakkor a 2017-es szint alá csökkent, ez egyebek mellett a chiphiánnyal és az autók drágulásával magyarázható – mondta a Magyar Lízingszövetség elnöke a szervezet csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Zs. Nagy István ismertette: a tavalyi kétszámjegyű növekedés ellenére a finanszírozott összeg a 2019-es szinttől 2 százalékkal elmaradt. A szövetség tagvállalatai alig több mint 82 ezer lízingszerződést kötöttek tavaly, ami a gyenge 2020-as szintet sem érte el, és messze elmaradt a 100 ezret közelítő 2019-es darabszámtól.

A 2020-as nagy vesztesek közül a nagy haszongépjárművek és az egyéb gépek értek el átlag feletti bővülést tavaly, míg az autó- és flottafinanszírozás, valamint az építőgéplízing kiegyensúlyozott mértékben nőtt, a mezőgazdasági gépek pedig tartották az egy évvel korábbi magas szintet a finanszírozott összeget tekintve – közölte a szövetség elnöke.

Zs. Nagy István ugyanakkor kiemelte, hogy a magánszemélyek autóvásárlásainál jelentős volt a visszaesés; a lakosságnak új autókra kihelyezett összeg 34 milliárd forint volt tavaly, 16 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, az új autókra kötött szerződések száma pedig 27 százalékkal esett vissza.

A használt autókra magánszemélyekkel kötött szerződések száma szintén csökkent 15 százalékkal, a finanszírozott összeg pedig stagnált, így nem kompenzálta az új autóknál történt visszaesést – tette hozzá.

A teljes lízingpiacnak továbbra is a felét kitevő személy- és kis haszongépjármű finanszírozás 12 százalékkal haladta meg az előző év kihelyezéseit, a szerződések száma viszont 4 százalékkal csökkent. Ezen belül a flották finanszírozása sikeres üzletág volt, a kihelyezések összege 17 százalékkal, darabszáma 5 százalékkal nőtt.

A szövetség elnöke kifejtette: a finanszírozott összeg növekedésének oka egyértelműen az autók drágulása. Ehhez hozzájárultak a szigorodó környezetvédelmi normák, a chiphiány, a nyersanyagok drágulása, a forint gyengülése. Emellett a globális ellátási problémák miatt keresleti piac alakult ki, lenne igény az új autókra, de a készlethiány miatt nem lehet kiszolgálni a potenciális vevőket. Ez tükröződik az autópiac alakulásában és a megkötött autólízing-szerződések számában is – mutatott rá.



Vály Judit, a szövetség alelnöke elmondta: a 2020-as év egyik nagy vesztese a nagy haszongépjárművek finanszírozás volt, ahol a finanszírozott összeg 36 százalékot zuhant. Tavaly ez a szegmens 34 százalékkal 143 milliárd forintra emelkedett éves szinten, és hasonló növekedést mutatott a szerződések száma. A kereslet a nagy haszongépjárművek piacán is magasabb eladásokat és finanszírozási számokat indokolna, de a lekötött gyártói kapacitások korlátozták a növekedési lehetőséget – jelezte.Az elmúlt években kiemelkedően teljesített az agrárgép-finanszírozás, amely már 2019-re elérte a 100 milliárdos nagyságrendet és azóta stabilan, a válság ellenére is hozza ezt a szintet. Tavaly 109 milliárd forintra rúgtak a kihelyezések, ami lényegében megegyezik a 2020-as és a 2019-es adatokkal. A megkötött szerződések száma 5 százalékkal csökkent.Szintén jól szerepelt az építőgéplízing, amely évek óta stabilan teljesít, nem érintette az általános visszaesés. Tavaly a finanszírozott összeg meghaladta a 30 milliárd forintot, ez 13 százalékos többlet az előző évhez képest – közölte az alelnök.Mintegy 190 milliárd forint államilag támogatott konstrukciós kihelyezés történt 2021-ben, ami kissé elmaradt a 2020-as értéktől.A finanszírozott összeg csaknem 75 százaléka tavaly is kis- és középvállalatokhoz került – ismertette Vály Judit.Kérdésre válaszolva a lízingszövetség vezetői azt mondták, idén a finanszírozott összeg emelkedhet a vételárak növekedése miatt, a szerződések számában ugyanakkor további csökkenést várnak.(MTI)