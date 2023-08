Lezuhant egy magángép Oroszországban, az utaslistán Jevgenyij Prigozsin is szerepelt

Lezuhant egy magánrepülő szerdán az oroszországi Tver megyében, az orosz hatóságok tájékoztatása szerint az utaslistán Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánvállalat alapítójának neve is szerepelt.

Az MNT-Aero tulajdonában álló Embraer Legacy típusú gépen tíz ember utazott, mindnyájan életüket vesztették – közölte az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtószolgálata.

A repülőgép a moszkvai Seremetyjevo repülőtérről tartott Szentpétervárra. A fedélzeten három fős személyzet és hét utas tartózkodott. Túlélő nincs – értesült a tárcától a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A Roszaviacija orosz légiügyi hatóság különbizottságot állított fel a vizsgálat lefolytatására a szerencsétlenség ügyében. A hatóságokra hivatkozó RBK gazdasági lap szerint az eljárás minden lehetőséget számba vesz, a pilóta hibájától a „külső hatásig”.

A gép Kuzsenkino község közelében zuhant le. A helyszínen a rendvédelmi szervek és a rendkívül helyzetek minisztériuma munkatársai tartanak szemlét, keresik a gép fekete dobozait. A nyomozást Igor Dudenya, a tveri régió kormányzója személyes ellenőrzése alá vonta.

Az incidens pontosan két hónappal a Prigozsin által alapított Wagner zsoldoscsoport zendülése után történt. A katonai magánvállalat fegyveresei Kelet-Ukrajnából kiindulva elfoglalták akkor Rosztov-na-Donu várost és fegyveres gépkocsioszlopot indítottak Moszkva felé, az orosz hadvezetés színvonala és állítólagos korrumpáltsága ellen tiltakozva.

A másfél napig tartó lázadás, amelyet számos elemző a legkomolyabb kihívásnak tekintett Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint két évtizede tartó kormányzására, a nyilvánosság számára tisztázatlan körülmények között ért véget, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő közvetítésével. Prigozsin elrendelte erőinek visszavonulását.

Noha Putyin akkor hazaárulásnak minősítette a történteket és a Wagner fegyveresei a jelentések szerint többeket megöltek és repülőgépeket is lelőttek, nem történt felelősségre vonás. Prigozsin a harcosaival az alku részeként Fehéroroszországba vonulhatott, hogy ott részt vegyen a helyi hadsereg kiképzésében.

A büntetett előéletű szentpétervári Prigozsin a közétkeztetésben szerzett vagyont, ami miatt a sajtóban rajta ragadt a „Putyin vendéglőse” kifejezés. Azt állítják róla, hogy az Oroszország északi fővárosában létrehozott „trollfarmja” a közösségi médián keresztül több nyugati ország politikai életére hatást gyakorolt.

Az általa alapított Wagner katonai magánvállalat titkos küldetéseket hajtott végre Kelet-Ukrajnában 2014-es államcsínyt követően, majd Szíriában és Afrika több országában. A zsoldoscsoport, amelybe amnesztiát ígérve elítélt bűnözőket is felvettek, az Ukrajna ellen 2022-ben elindított háborúban, komoly veszteségeket elszenvedve, kulcsszerepet játszott Bahmut elfoglalásában.

Prigozsin az elmúlt napokban Afrikából jelentkezett be videón, kijelentve, hogy a csoport a kontinens több országában aktívan tovább szolgálja az orosz érdekeket. Több, a Wagner-csoporthoz köthető Telegram-csatorna szerint a gépet, amelynek a 62 éves Prigozsin az utaslistáján szerepelt, lelőtték.(MTI)