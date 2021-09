Lezárta az Invitech akvizíciót a 4iG

A 4iG tulajdonába került az Invitech ICT Services Kft. (Invitech), miután a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) múlt heti jóváhagyását követően a tranzakció pénzügyi zárása is megtörtént csütörtökön – közölte a 4iG az MTI-vel.

Az akvizícióval a 4iG újabb jelentős lépést tett annak érdekében, hogy az informatika mellett a telekommunikációs piacon is az egyik meghatározó szereplővé váljon Magyarországon, illetve a régióban.

A tranzakcióval a magyar telekommunikációs és informatikai hálózati piac kiemelkedő szereplője csatlakozik a 4iG cégcsoporthoz. A 4iG és az Invitech, együttesen már az infokommunikációs szolgáltatások több területén is az egyik vezető szereplőnek számít Magyarországon.

A társaság értékét a cég több mint 600 munkavállalója, 5000 ügyfele, valamint az ország második legnagyobb – 11 ezer kilométer hosszú – saját optikai gerinchálózata jelenti, miközben 23 ezer végfelhasználó IT-eszközét üzemelteti, és öt saját adatközponttal rendelkezik. Az Invitech infrastruktúra szolgáltatásait az összes hazai mobilszolgáltató igénybe veszi.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: stratégiai befektetésként tekintenek az Invitechre, a társaságnál dolgozó munkatársak szaktudására, a vállalat professzionális szolgáltatásaira alapozva szeretnének a jövőben tovább építkezni a hazai és nemzetközi piacon.

A 4iG Nyrt. magyarországi IT és ICT piac egyik legnagyobb szereplője. A vállalat több mint 25 éve jelen van az iparági, és iparágfüggetlen innovatív technológiák területén, továbbá a cégcsoport a telekommunikáció, illetve műholdas kommunikáció terén is folyamatosan bővíti érdekeltségeit és szolgáltatásait. Több mint 1200 dolgozót foglalkoztat, árbevétele tavaly 57,3 milliárd forint volt.



A tőkepiaci társaság idén tavasszal az Antenna Hungáriával közös expanziós stratégiát, valamint jelentős magyarországi és nemzetközi akvizíciókat jelentett be, amelyek sikeres lezárásával a 4iG az informatika mellett a távközlési iparág egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A magyar állammal kötött stratégiai partneri megállapodásnak köszönhetően a 4iG még az idén többségi tulajdont szerezhet az Antenna Hungária Zrt.-ben is.A 4iG részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek. Egy éven belül a részvények legmagasabb értéke 1134 forint, a legalacsonyabb 488 forint volt.(MTI)