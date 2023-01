Lépések a sikeres karrierváltáshoz

Sokan döntenek a karrierváltás mellett, amelynek különböző okai lehetnek.

A karrierváltás okai között szerepel a magasabb fizetés, valaki az egyensúlyt szeretné megtalálni a munka és a magánélet között, sokan a kiégés miatt döntenek úgy, hogy új munkát keresnek, sokan pedig már teljesen érdektelenné váltak a munkájuk iránt és ezért döntenek úgy, hogy más vizekre eveznek. Mutatjuk is, hogy milyen okai lehetnek a karrierváltásnak és mit tegyünk a sikeres karrierváltás érdekében!

Az első és nagyon fontos lépés, hogy átgondoljuk, hogy pontosan mi is az, amit nem szeretünk a munkánkban. Írjunk le minden olyan dolgot, ami miatt már nem szeretjük, nem élvezzük a munkánkat. Mindenképpen tartsuk magunknál ezt a listát, hogy folyamatosan emlékeztessük magunkat, hogy mit is szeretnénk elkerülni a munkahelyváltáskor.

Miután megismertük jobban önmagunkat és azokat a dolgokat, hogy mit is nem szeretnénk a jövőben csinálni, ideje elgondolkodni azon, hogy miket is várunk az új munkánktól. Talán ez lesz a karrierváltásnak a legnagyobb kihívást jelentő és legfontosabb része. Először is olyan foglalkozásokat jegyezzünk le, amelyek jól passzolnak a személyiségünkhöz, az értékeinkhez és az érdeklődésünkhöz. Ezt követően le is szűkíthetjük az álláskeresést. Ezen az oldalon információkat is találhatunk az egyes munkakörökkel kapcsolatos szerepkövetelményekről: https://budapestallas.hu/videos-allaspalyazat-eloszures.

Valószínűleg rendelkezünk olyan készségekkel, amelyeket könnyedén hasznosítani tudunk az új munkahelyünkön. Tekintsük át az álláshirdetéseket, majd elemezzük, hogy mit is keresnek a munkaadók. Majd írjuk le egy papírra az összes, már meglevő készségünket. Minden kompetenciát írjunk le, hiszen ezekre majd szükségünk lesz az önéletrajz megírásakor.

Nem számít, hogy milyen hosszú is ez a készség lista, hiszen ha munkahelyet váltunk, akkor lehet, hogy kevés vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkezünk, éppen ezért még az is lehet, hogy el kell végeznünk valamilyen tanfolyamot. Ha már tudjuk, hogy mit is szeretnénk tanulni, alaposan fontoljuk meg, hogy mennyi pénzt és időt vagyunk hajlandók áldozni az új ismeretek elsajátítására.

Az álláskereséshez fontos lesz az is, hogy megújítsunk az önéletrajzunkat. Az új önéletrajznak tükröznie kell az újonnan megszerezett kompetenciákat, illetve azokat a készségeket, amelyeket az új munkahelyen hasznosítani tudunk. Az önéletrajzban szerepelnie kell az elvégzett releváns tanfolyamoknak és a képzésekre vonatkozó információknak is.