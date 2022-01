Lendület az évkezdéshez: 6 gb extra mobilnet a telekom kkv ügyfeleinek a digitális elképzelésekhez

Ahogy a magánéletben, az üzleti életben is előtérbe kerülnek az év első napjaiban az újévi fogadalmak: a Telekom most díjmentes extra mobilnettel segíti a vállalkozások újévi elhatározásainak megvalósítását, digitális céljainak elérését.

A Telekom KKV ügyfeleinek 2021-es átlagos havi mobiladathasználata az előző évhez képest 44%-os növekedést mutat: a külső környezet változására a vállalkozások egyre inkább felismerték a digitális megoldások használatának előnyeit, amely sokak számára biztosította az üzletmenet folytonosságát. Az elmúlt időszak adatai azt mutatják, hogy a Telekom KKV ügyfeleinek közel 90%-a rendelkezik minimum 1 GB-os adatkerettel, és a múlt évben 12%-kal nőtt a Telekom azon kis- és középvállalkozói ügyfeleinek száma, akik 1 GB-nál több mobilnetet forgalmaztak. Tapasztalataink alapján a felhő-, videokonferencia-, valamint irodai rendszerekhez kapcsolódó alkalmazások használata nőtt leginkább 2021-ben a kis-és középvállalkozások körében.

A megnövekedett adathasználat összefügg a fogyasztói elvárásokkal is: egyre inkább alapelvárás, hogy egy vállalkozás a digitális térben aktívan jelen legyen, így van létjogosultsága a digitális elképzeléseknek – új év lévén pedig a fogadalmaknak – továbbra is.

A Telekom megbízásából, az NRC Kutatócég által készített Vállalkozások a neten kutatásából* egyértelműen látszik, hogy a vevők nagyra értékelik az online foglalás lehetőségeit, ha már előre látják és tervezni tudnak az árakkal, ha kíváncsiak a véleményükre, és akár egy órán belül választ kapnak online feltett kérdéseikre. A vállalkozások digitális felkészültsége olyan elvárássá vált a fogyasztók részéről, amely alapfeltétele lehet a tartós sikernek: ahogy a fent említett kutatás is mutatja, a vásárlók, a fogyasztók számára elvárás az online elérés lehetősége, és a többség akkor is ragaszkodik hozzá, amikor már nem gátolják különféle korlátozások a személyes kontaktusokat.

A Telekom célja, hogy az éves megnövekedett üzleti adatfelehasználást figyelembevéve, és a vállalkozások fogyasztói igényekhez való alkalmazkodását segítve extra mobilinternettel támogassa KKV ügyfeleit a digitális céljaik elérésében, így 2022. január 15-től majd egy hónapon keresztül a cég az üzleti mobil szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi KKV felhasználó számára díjmentesen biztosít 6 GB mobiladat-keretet vállalkozásuk további digitális fejlesztéséhez. A plusz mobilinternet bármilyen digitális fejlesztést, terv megvalósulását elősegítheti, legyen szó akár egy új webshopról, vagy tudatosabb online jelenlétről, vagy a hibrid munkavégzésről vagy épp az időgazdálkodásról, bármiről, amely egy vállalkozás működését hatékonyabbá, jobbá teheti a 2022-es évben. És mivel az üzlet nem ismer határokat, ezért a díjmentes adatmennyiség Magyarországon kívül, az EU-tagállamokban is felhasználható. Az ajánlat részletei itt találhatók:

www.telekom.hu/ujeviajanlat

A díjmentes 6 GB mobilnet felhasználásához bennefoglalt adatmennyiséget tartalmazó aktív üzleti mobilinternet szolgáltatás, és az EU-ban történő felhasználásához pedig aktív roamingszolgáltatás szükséges.

Az érintett ügyfeleknek a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban nincs teendőjük: a Telekom SMS-ben értesíti őket az adatmennyiség rendelkezésre állásáról, és automatikusan élesíti a hozzáférést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ajánlat ideje alatt, 2022. január 15. és február 13. között az ügyfelek adatforgalma először a 6 GB-os díjmentes keretet használja fel – itthon, illetve az EU területén egyaránt -, és csak ennek elfogyása után tér át az előfizetésben szereplő adatcsomagra. A mobilinternet egyenleg a korábban megszokott módon, a Telekom alkalmazásban ellenőrizhető.

A Telekom kiemelt céljának tekinti a vállalkozások digitális előrelépésének támogatását, ezért szeretnénk most is segíteni őket abban, hogy a digitális eszközök és lehetőségek használatával még hatékonyabban tudjanak működni. Ajánlatunkkal szeretnénk támogatni üzleti ügyfeleink elképzeléseinek megvalósulását, lökést adva a vállalkozások további digitális fejlesztéseinek azzal, hogy most díjmentesen extra mobiladatmennyiséget adunk számukra – mondta Iski István, a Telekom SoHo-SMB Experience Unit vezetője.

*A 800 fős – a magyar internetezőkre nem, kor, végzettség és lakóhelytípus szerint reprezentatív – kutatásban 18-65 év közöttieket kérdeztek meg online kérdőíves módszerrel.