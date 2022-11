Légkondi, ami nem csak hűt, de fűt is: A fan coil rendszer

Ha egyszerre kell hűtésről és fűtésről is gondoskodni, a fan coil rendszer jelenti az egyik leghatékonyabb, legenergiatakarékosabb és legolcsóbb megoldást.

Miben más a fan coil, mint egy hagyományos légkondicionáló?

Napjainkban a legtöbb légkondi képes fűteni is, mégis alig találunk olyan lakást, amit kizárólag klímával fűtenének télen.

Ennek számos oka van: az egyik, hogy a légkondicionáló a külső levegőből von el hőt a fűtéshez, így nagyobb hidegben fogyasztása megnő. Egy másik probléma, hogy sok klíma egyszerűen nincs téliesítve: ezeknél a kültéri egység könnyen jégtömbbé változhat télen. Hátrányt jelent az is, hogy a légkondikat felülre szerelik fel, a meleg levegő pedig szintén felfelé száll, így a beltér alsó része hűvösebb maradhat.

A fan coil berendezések ezzel szemben inkább a radiátorokhoz hasonlítanak: például nincs szükség hozzájuk külső egységre, mint a légkondinál. Nem véletlenül hívják őket más néven ’hűtő konvektornak”.

A radiátorokkal szemben fontos különbség, hogy a fan coil hűtő-fűtőtestet (hivatalosan: hőcserélőt) apró bordák sokaságával látják el, s belsejében egy ventilátor segítségével átáramlik a befűtött helyiség levegője. A megoldás egyik előnye, hogy a hagyományos 75-90 °C helyett már 40 °C-os vízhőmérséklet is elég a téli fűtéshez.

Nyáron hűt, télen fűt

A fan coil hőcserélő a benne levő víz hőmérsékletétől függően hűt vagy fűt. Míg a fejlettebb, négycsöves rendszerek automatikusan átkapcsolnak, ha változik a hőmérséklet, az egyszerűbb, kétcsöves rendszereket át kell állítanunk tavasszal és ősszel.

Néhány rendszer arra is képes hogy akár ugyanabban az időben fűtsön és hűtsőn is egy-egy helyiségben – ez elsősorban nagyobb épületeknél lehet érdekes, ahol nagyon a hőmérséklet-különbségek is.

Mik a legfontosabb előnyei?