Legfontosabb tudnivalók a diákmunka szja-mentességéről

2022 januárja óta érezhetően megnövekedett a diákmunkára jelentkező fiatalok száma, ami annak köszönhető, hogy a 25 év alattiakat már nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Miért érdemes még a kedvező költségek mellett iskolaszövetkezeten keresztül diákokat alkalmazni? Mik a legfontosabb tudnivalók, ha céged diákmunkaerőt szerződtetne?

Milyen szabályok vonatkoznak az szja-mentességre?

2022 január 1-től nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük azoknak a 25 év alatti fiataloknak, akik összevont adóalapba tartozó jövedelemmel rendelkeznek. Természetesen azok is élvezhetik az adómentességet, akik iskolaszövetkezeten keresztül vállalnak munkát, 2022-ben havi bruttó 433.700 forintos jövedelemhatárig, ami a bruttó átlagbér mértéke.

Az szja-mentesség nemcsak a fiatal munkavállalók számára könnyebbség, hanem a munkáltatóknak is, akik kiválóan profitálhatnak a diákmunkaerő alkalmazásából, különösen egy iskolaszövetkezeten keresztül. Miért? Mert ez egy gyors, költséghatékony és megbízható foglalkoztatási forma, ami számos előnnyel jár nemcsak a megbízó, hanem a megbízott számára is.

A diákmunka adómentességének előnyei a munkáltató számára

Az iskolaszövetkezeten keresztül igénybe vett diákmunka egyik pozitív aspektusa az adómentesség, ami mindegyik szereplő számára ideális. De milyen előnyökkel jár még ez a foglalkoztatási forma?

A munkaerőhiány csökkenése

A személyi jövedelemadó kiesése miatt sokkal nagyobb a munkakedv a diákok körében, ami jelentős fellendüléssel jár a munkaerőpiacon, ez pedig egyértelmű nyereség a munkaerőhiánnyal küzdő szektorok számára. Jól járhatnak például a nyári munka, idénymunka által érintett munkaadók a lelkes fiatalok megjelenésével.

De nemcsak a balatoni vendéglátók profitálhatnak az adómentességből, mert a diákmunka Budapest teljes területén, és egyéb városokban is keresett. Az adminisztratív, operatív munkakörökre is hamarabb találhatók megfelelő jelöltek, így egyszerűen tehermentesíthetőek az alkalmazottak az időrabló, szakképzettséget nem igénylő feladatok alól.

Rugalmasság adómentesen

A munkaadóknak gyakran csak időszakosan van csak szükségük több munkavállalóra, ám egy iskolaszövetkezet rugalmasan meg tudja oldani a flexibilitást igénylő feladatokat is a regisztrált tagok segítségével. Ráadásul alkalmazkodik az olyan helyzetekhez is, amikor folyamatosan, rendszeresen van szükség diákmunkára. A diákok nemcsak több jövedelemre tesznek szert a szja-mentességnek köszönhetően, de a rugalmas munkaidőnek hála több munkaórát is vállalnak.

Fotó: Freepik

Még több lelkes gyakornok

Figyelembe véve, hogy a 25 év alatti utolsó éves egyetemisták 2022-től már a 2021-es bruttó bérüket kapják meg nettóként, a gyakorlati helyek iránt is megnőtt az érdeklődés, így az szja-mentesség miatt sokan választják a diákmunka szövetkezeteket munkakereséshez. Mivel ezek a fiatalok ambiciózusak és tapasztalatokat akarnak gyűjteni, rugalmasan, alkalmazkodóan teljesítik feladataikat.

