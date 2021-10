Láttad már ezt a barber shopot az Allee környékén?

Az a bizonyos első benyomás, ami alapján általában mindenki ítélkezik, és ítéltetik, nem véletlen fontos az embernek. Legyen szó nőkről, vagy férfiakról, azért a legtöbbször igyekszik mind a két nem kihozni magából a maximumot. Nem csak az ápoltságon vagy a divatos ruhákon múlik az, hogy igazán trendiek legyünk, de a frizura is nagyon sokat nyomhat a latba! Míg a hölgyek fodrász szalonokba szoktak járni szépülni, addig napjainkban egyre jobban meghódítják a férfiak ízlését a barber shopok. Ezek olyan borbély szalonok, melyek kimondottan a pasik frizurájára, valamint szakáll- és bajusz divatjára vannak specializálva.

Egy férfi is manapság már sokféle fazon közül tudja kiválasztani azt, ami leginkább megfelel az elképzeléseinek. Azt azonban nem árt tudni, hogy nem biztos, hogy a mi fej- és arcformánkhoz a kedvenc színészünknek vagy sportolónknak jól álló frizura is passzolni fog! És ilyenkor jöhet jól az, ha egy olyan borbély szalont választunk, ahol nem feltétlen férfi barberek dolgoznak! Ebben az Allee melletti barber shopban csakis női barberek foglalkoznak hajvágással és szakállvágással. Egy női szem pedig bizony sokkal jobban átláthatja azt, hogy a hozzájuk betérő vendég fej- és arcformájához illik-e a hozott elképzelés, vagy inkább mást fog majd javasolni.

Ez a Budapesten található szalon kimondottan egyszerűen megközelíthető lesz, hiszen a parkolást meg lehet oldani az Allee-ban, onnan pedig már csak néhány percet kell sétálni, és ott is vagyunk az A76 barber shop-ban. Ide belépve minden férfi jól fogja magát érezni az itt tartózkodása alatt, hiszen a shop úgy lett kialakítva, hogy az erősebbik nem képviselőinek az ízlését találja el mind a színekben, mind pedig a berendezési tárgyakban. Azt is meg kell említeni, hogy az itt dolgozó barber királynők profi szakértelmükkel mindent megtesznek azért, hogy frizurájukat és szakállukat illetően elégedetten távozzanak a vendégeik. Érdemes tudni még azt is, hogy az egyik csajszijuk nyert az Országos Magyar Szépségipari kiállításon hajtetoválás kategóriában 2018-ban.



Remek hír lesz azoknak, akik nem szeretnek várakozni, hogy a honlapjukon egyszerűen, mindössze néhány kattintással időpontot lehet foglalni, így érkezés után egyből a hölgyek kezei közé tudsz majd kerülni. Keresd akkor is bizalommal az oldalukat, de szeretnél tájékozódni például az árak felől, vagy megnéznéd a barberek munkáit. Sőt az A76 barebr shop oldalán egy kis térképet is lehet találni annak érdekében, hogy biztos könnyen odatalálj hozzájuk! Legyen konkrét elképzelésed, vagy legyél teljesen tanácstalan azzal kapcsoltban, melyik frizura passzolna legjobban a személyiségedhez, ezek a csajok a segítségedre lesznek, így egész biztos elégedetten fogsz távozni a hajkölteményed végeredményével!