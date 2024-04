Lassult a brit gazdaság növekedési üteme februárban

Februárban is nőtt a brit gazdaság teljesítménye, de számottevően lassabb ütemben, mint januárban.

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett előzetes becslése szerint az idei második hónapban 0,1 százalékkal emelkedett a hazai össztermék (GDP) havi összevetésben. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A felülvizsgált adatok szerint ugyanakkor januárban 0,3 százalékkal bővült az előző hónaphoz képest a brit GDP.

Ez javított szám, az ONS első becslésében ugyanis 0,2 százalékos havi összevetésű növekedés szerepelt 2024 első hónapjára.

A statisztikai hivatal pénteken ismertetett előzetes számításai szerint a februárral zárult három hónapban reálértéken 0,2 százalékkal nőtt a brit hazai össztermék a tavaly novemberben véget ért háromhavi időszakhoz mérve.

A friss növekedési adatok a havi összevetésben mért februári lassulás ellenére megerősítik azt az általános feltételezést, hogy a brit gazdaság tavaly kialakult technikai recessziója már véget ért.

A tavalyi harmadik negyedévben 0,1 százalékkal, a negyedik negyedévben 0,3 százalékkal csökkent a brit GDP, és így Nagy-Britannia – az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság – technikai recesszióban zárta a múlt évet. A konszenzusos meghatározás szerint ugyanis recesszió akkor alakul ki, ha két egymást követő negyedévben visszaesik a hazai össztermék.

Ugyanakkor a legutóbbi aktivitási adatok is azt valószínűsítik, hogy véget ért a brit gazdaság recessziója.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 52,8 volt márciusban.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 52,8-as márciusi kompozit adat azt mutatja, hogy a brit üzleti szektor teljesítménye az idei első negyedév végén is szilárd ütemben nőtt.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója a londoni alsóház pénzügyi bizottságának legutóbbi meghallgatásán kijelentette: egyértelmű jelek utalnak arra, hogy a brit gazdaságban 2023 második felében kialakult, történelmi visszatekintésben „egyébként is nagyon csekély” mértékű recesszió már véget ért.

Csaknem két éve először a növekedést jelző sávba emelkedett a brit feldolgozószektor aktivitási mutatója is: a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe a múlt hónapban 50,3 volt a februárban mért 47,5 után.

A brit statisztikai hivatal pénteki ismertetése szerint már a februári GDP-növekedéshez is a termelőszektor adta a legnagyobb lendületet: ennek az ágazatnak a teljesítménye 1,1 százalékkal nőtt az idei második hónapban, messze meghaladva a szolgáltatási szektor 0,1 százalékos havi összevetésű növekedését.(MTI)