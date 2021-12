Lakáshitel önerő nélkül – Létezhet ilyen 2022-ben?

A hazai lakásárak szüntelen növekedésével, sajnos a hitel konstrukciók is egyre kedvezőtlenebbnek tűnhetnek mindazok számára, akiknek problémát jelent a szükséges önerő előteremtése. Márpedig, igencsak sokan járunk ebben a cipőben. De létezhet vajon megoldás, erre az égető problémára? Erre a kérdésre kerestük a választ!

Mi is az önerő?

Kezdjük a legfontosabbal, határozzuk meg pontosan, hogy mit is jelent ez a fogalom: Az önerő (vagy önrész) egyfajta hozzájárulás, a leendő lakáshitel megigénylése során. Egész pontosan fogalmazva, az ingatlan vásárlásával vagy építésével kapcsolatban felmerülő vételár azon része, amelyet a bank helyett, saját magunknak kell finanszíroznunk.

Kivétel nélkül, minden lakáshitel konstrukció esetében szükséges, hogy legalább az ingatlan vételárának 20 százaléka, már a hitel felvételekor a rendelkezésünkre álljon.

Azonban, most kitérünk pár hatékony módszerre, amelyek segítségével kikerülhető az érdemi, azonnali önerő megléte.

Állami családi támogatások

Bizonyos tévhitekkel ellentétben, a CSOK támogatás egyáltalán nem számít tehernek. Erről pedig maga a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja is pontos felvilágosítást adott.

Így most már minden ügyfél számára nyilvánvaló, hogy a kapott összeget – amely a vállalt gyermekek számának, illetve a kiszemelt ingatlan típusának függvényében változhat – önerőként használható fel.

A különböző pénzintézetek álláspontja viszont nem teljesen megegyező ebben a kérdésben.

Tehát amennyi bank, szinte annyi különféle feltétel fog szembe jönni az ügyfelekkel, amennyiben jogosultak a CSOK-ra. A legkritikusabbak közé azok az intézmények tartoznak, amelyek a vállalt gyerekek függvényében nem, csupán a már meglévők esetén fogadják el a CSOK-ot önerőként.

Babaváró, mint önerő?

Amit pedig még a CSOK felhasználhatóságánál is kevesebben tudnak, az nem más, mint hogy a babaváró kölcsön összegének háromnegyede is aktiválható önerőként.

Lassú víz partot mos – Avagy, a lakástakarékpénztár

Annak ellenére, hogy 2018-ban, az állami támogatás megvonását követően az LTP – voltaképp – óriásit veszített népszerűségéből, a pénzintézetek által újragondolt változat továbbra is kitűnő módja annak, hogy pár éven belül saját lakásra tegyünk szert.

Ugyanis, a megtakarított összeg önerőnek minősül.

Akiknek pedig sürgetőbb a vásárlás, és van aktuális lakástakarékpénztár számlájuk, Ők szerződésmódosítás révén is elérhetik, hogy az eredetileg rögzített időintervallumot, akár mindennemű hátrány nélkül alacsonyabbra csökkentsék a pénzintézetek.

Könnyebb indulás, hosszú távú siker – Ezek az új rendszer kilátásai.

A lakástakarékpénztár arra is kitűnő felmérő, hogy kiderítsük, mennyire is vagyunk kitartóak a lakásvásárlási célunk érdekében. Tökéletes – mondhatni tét nélküli – lehetőség arra, hogy bele kóstoljunk milyen is volna, ha minden hónapban “törlesztőrészletet” kellene fizetnünk, és ennek vonatkozásában beosztani a fizetésünket.

Kedvező feltételű személyi kölcsön

Önerő személyi kölcsönből? Bizony, ez is egy járható út – még ha a legkockázatosabb is. Amennyiben tehát nagyon sürgetne az idő, lehetőségünkben áll az önerőt egy személyi hitellel kiváltani, ám cserébe – de nem minden esetben – szigorúbb elbírálásra, jövedelemvizsgálatra kell számítunk a lakáshitel kérelmünk benyújtásának alkalmával.

Vannak még szempontok, amelyek e verzió mellett szólhatnak.

Amennyiben személyi kölcsön felvételével pótoljuk az önerőt, akkor felvehetünk, egy annál nagyobb terjedelmű, logikusabban kitervelt összeget is. Ezzel pedig egy csapásra le tudhatjuk az esetleges bútorozás, vagy a felmerülő felújítási munkálatok költségeit.

Hol van a kutya elásva?

Természetesen ott, hogy a megfelelő hozzáértés és pénzügyi tervezés hiányában, szinte elkerülhetetlen módon robognánk egy adósság spirál csapdája felé. Ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk a fizetési képességeinkkel.

Érdemes azt is tudni, hogy ennek a technikának az elmúlt évekbeli fokozatos elterjedését és ultra magas kockázatát látva, az MNB egyre szigorúbb megkötéseket hoz. Bár továbbra is megannyi kiskapu áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az utolsó jó tanács: Legyünk körültekintőek!

Ma már lehetőségünk van arra, hogy pár gombnyomás segítségével hasonlítsunk össze megannyi, banki hitelterméket. Az ilyen lehetőségek kiaknázása pedig valóban előnyös lehet – még ha csak iránymutatási célzattal is.

A különféle lakáshitel kalkulátor portálokon felül, már egyenesen a pénzintézetek saját weboldalai is részletes tájékoztatást nyújtanak a rendelkezésre álló ajánlatokról. Továbbá, azok feltételeiről is. Érdemes hát elsőként az online világban informálódni, megspórolva a idő- és energiapazarló sorban állást.

Jogosan merülhet fel a kérdés: Hogy vajon milyen különbségre kell figyelnünk?

Mivel az önerő mértéke megannyi, apró tényező függvényében változhat, így érdemes kifejezetten körültekintőnek lennünk vele kapcsolatban. Szemfüles magatartással hamar észrevehetjük, hogy bizonyos esetekben, akár egészen meglepő, 30%-kos eltérés is lehet két pénzintézet ajánlatai között – az elvárt önerő mértékében.

