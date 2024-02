Lakásbiztosítási kampány: átlagosan 15-20 százalékot eshet a lakásbiztosítások díja

A lakásbiztosítási ügyfelek 58 százaléka tervezi majd összehasonlítani a lakásbiztosítási kínálatot a márciusi kampányban – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő több mint 8 ezer fő megkérdezésével lefolytatott kutatásából. Az alkuszcég várakozásai szerint a biztosítók között felerősödő verseny hatására 15-20 százalékkal alacsonyabb díj mellett válthatnak szerződést az ügyfelek. Akár 300 ezer lakásbiztosítási szerződést is lecserélhetnek, ami a teljes állomány közel 10 százalékát teszi ki.

Az Insura.hu felmérése azt mutatja, hogy a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek többsége várakozással tekint a két hét múlva kezdődő lakásbiztosítási kampányra: 55 százalékuk az ajánlatok összehasonlítását követően dönt arról, vált-e biztosítást, további 3 százalék mindenképpen váltani szeretne, az összehasonlítás ebben az esetben csupán az új szerződés kiválasztását szolgálja.

A felmérés adatai is igazolják azt a közismert jelenséget, hogy a lakásbiztosítási szerződéseket a szükségesnél ritkábban újítják meg: a válaszadók 28 százaléka jelezte azt, hogy lakásbiztosítását 5 évnél is régebben aktualizálta. Ekkora időtávon már jelentős kockázata van annak, hogy a lakás nem a megfelelő értékre van biztosítva. A márciusi lakásbiztosítási kampány – melynek időtartama alatt minden lakásbiztosítás soron kívül átköthető lesz – várhatóan érezhetően frissül majd a hazai lakásbiztosítási állomány.

A lakásbiztosítási kampány egyben kiváló lehetőség az ügyfelek tájékozottsági szintjének növelésére is. Az ismeretek hiányosságát jelzi például, hogy az Insura.hu felmérésének eredménye szerint a válaszadók 52 százaléka nem tud arról, hogy lakásbiztosítás csak ingóságra is megköthető (például albérlet esetén), és 51 százaléknyian nem hallottak még a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokról (MFO) sem, amelyek a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható termékek, és amelyeket a 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13 is forgalmaz már.

Noha a lakásbiztosítási kampány során elérhető kedvezmények teljes palettáját csak március 1-jével ismerjük majd meg – számos biztosító ekkorra ígérte az időszakhoz kapcsolódó kondíciók közzétételét –, a már jelenleg is rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a biztosítók többsége komoly akciókra készül. Különféle díjkedvezmények együttes hatására egyes társaságoknál akár 50 százaléknál is nagyobb díjkedvezmény is elérhető lesz az előzetes információk szerint. Ilyen kedvezményre jogosító tényezők többek között a gépjármű-biztosítások esetében már jól ismert díjfizetési mód és gyakoriság, e-kapcsolattartás vállalása, az adott biztosítónál korábban megkötött más szerződés megléte, több éves hűségidő vállalása, illetve adott időn belüli kármentesség. További vonzó lehetőségként számos biztosító ingyenesen kínál választható kiegészítő fedezeteket, ami szintén hozzájárul a biztosítottság szintjének javulásához.

„Az aktívabbá váló piaci verseny eredményeként a kampány időszakában (még a fedezeti kör bővülése mellett is) 15-20 százalékkal mérséklődhet a lakásbiztosítási átlagdíj, melynek éves mértéke az adataink szerint 2023-ban 48 ezer forint volt – mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ez azt jelenti, hogy egy átlagos ingatlan esetében évi 8-10 ezer forinttal kedvezőbb áron lesz megköthető egy szerződés a kampány során, mint más időszakokban.”

Az MFO-körbe nem tartozó biztosítások esetében a biztosítóknak lehetősége lesz arra, hogy akár a kampányidőszak közepén is új, azonnal elérhető konstrukciókkal erősítsék versenypozícióikat. Ezért nem feltétlenül érdemes már az első napokban meghozni a végleges döntést, ugyanakkor érdemes lehet elkerülni az utolsó napok rohamát is.

