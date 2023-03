Kutatás-fejlesztési leányvállalatot alapított az LG Vietnámban

Kutatás-fejlesztési (K+F) leányvállalatot alapított a dél-koreai LG Vietnámban, az új leányvállalat kulcsszerepet vállal a járműfedélzeti infotainment-rendszerszoftverek (IVI) fejlesztésében és ellenőrzésében, valamint a gyorsan növekvő járműalkatrész-üzletág erősítésében – közölte a cég az MTI-vel csütörtökön.

Az IVI-rendszerek a jövő mobilitásának kulcsfontosságú technológiájának számítanak: a telematikai és az audio-, video- és navigációs (AVN) megoldások mellett számos, a vezetéshez kapcsolódó információs és szórakoztató funkciót biztosítanak.

Közölték: az LG folyamatosan erősítette az autóipari alkatrészekkel kapcsolatos K+F kapacitásait Vietnámban, mióta 2016-ban létrehozta a vietnámi gyárhoz tartozó Hanoi K+F Központot. Az első központ sikerének köszönhetően a vállalat 2020-ban egy további K+F fióktelepet hozott létre Da Nangban.

Az új K+F leányvállalat az LG azon stratégiájának része, amelynek célja, hogy megszilárdítsa pozícióját a globális autóalkatrész-piacon, és vezető szerepet töltsön be az autonóm vezetés gyorsan közelgő korszakában. Az LG célja továbbá, hogy 2024-ig több mint 30 százalékkal, 750-ről 1000 főre növelje a szakképzett szakemberek számát az újonnan alapított LG Electronics Development Vietnam, Ltd. vállalatnál.

Az LG Electronics, Inc. az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 74 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A vállalat 2022-ben 83,5 ezer milliárd koreai von éves forgalmat ért el globálisan.

Az LG Electronics (LG) történetének legnagyobb negyedéves árbevételével zárta a 2022. július-szeptemberi időszakot: 21 200 milliárd von (6160 milliárd forint) forgalmat ért el, ami az egy évvel korábbit 14,1 százalékkal múlta felül. Ez a forgalomnövekedés elsősorban a prémium kategóriás háztartási gépek, illetve az ebben a szegmensben bevezetett új kategóriák sikerének, valamint az autóalkatrész-üzletág teljesítményének volt köszönhető.(MTI)