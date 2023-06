Külföldi utazásnál így kerülhetjük el a borsos mobilszámlát

Természetesnek vesszük, hogy mobilon szinte bárhol és bármikor elérhetők vagyunk, és erről nem szívesen mondunk le más országban sem. Szerencsére a külföldi mobilhasználat, azaz a roaming az utóbbi években nagyban egyszerűsödött – különösen az Európai Unió tagállamaiban és az 1-es díjzóna egyéb országaiban. Ugyanakkor a díjak és feltételek más díjzónákban jelentősen különbözhetnek, illetve a használt díjcsomag is meghatározó, és a külföldi hálózatok minőségében is tapasztalhatunk eltéréseket. A Yettel most összegyűjtött pár hasznos tippet, hogy a nyaralás alatt ne kelljen aggódnunk a roaming miatt.

Utazás előtt tájékozódjunk a díjzónáról

Első körben érdemes tudni, hogy roamingnak az számít, amikor a hazai előfizetésünket más országban használjuk, azaz ott, a külföldi szolgáltató hálózatán mobilnetezünk, indítunk vagy fogadunk hívást vagy SMS-t. Amikor pedig az itthoni hálózatból indítunk külföldre (nemzetközi számra) hívást, az nemzetközi hívásnak minősül – akkor is, ha az EU-ba irányul –, melynek díjai nem azonosak a roamingéval.

2017 óta kedvezőbbek a roamingolás költségei az EU-ban. Ezt azt jelenti, hogy az 1-es díjzónába tartozó országokban – időszakos utazások során – nem, vagy csak bizonyos esetekben kell roamingdíjat fizetni a mobilfelhasználóknak. A hazai előfizetők ezekben az országokban alapesetben a magyarországi tarifának megfelelő feltételekkel használhatják előfizetésüket, legyen szó adat-, hang- vagy SMS-forgalomról. Ugyanakkor az Európán belüli utazás még nem feltétlenül jelenti, hogy ugyanazon feltételek mellett használhatjuk a szolgáltatásokat. Az olyan népszerű úticélok, mint Montenegró, Svájc, Szerbia vagy Törökország például a 2-es díjzónába tartoznak, ahol a roamingdíjak is magasabbak. Utazás előtt ezért érdemes előre tájékozódni az adott ország díjzónájáról.

A pontos díjak és feltételek mástól is függhetnek. A Yettel Prime+ tarifáiban például a belföldi korlátlan adatkeretből tarifacsomagtól függően 50 GB, 100 GB vagy korlátlan adatmennyiség használható fel az EU roaming 1-es díjzónában. Más tarifák és díjzónák esetében jó megoldást jelentenek a roaming-adatjegyek, amelyekkel biztonságosan, a költségek miatti aggódás nélkül lehet mobilnetezni külföldön.

A borsos roamingszámlától az ún. magasforgalmi limit, és a NetRoaming-figyelő szolgáltatások védenek meg. Az előbbivel előfizetésünket egy ún. magasforgalmi összeghatárig használhatjuk. Ha elérjük ennek 80%-át, SMS-ben érkezik figyelmeztetés, 100%-nál pedig a szolgáltató korlátozza a forgalmat – ez külföldön elsősorban a hívások és az SMS korlátozását jelenti, de adathasználat esetén is belép. A szolgáltatás automatikus, ezért ha előre tudjuk, hogy külföldön szeretnénk a keretnél többet mobilozni, érdemes limitemelést kérni. A NetRoaming-figyelő pedig kifejezetten az adatroaming-forgalom esetében szab meg egy felső költési határt az adott hónapra. Ez is automatikus szolgáltatás, de lemondható, illetve magasabb limit beállítására is van lehetőség.

Roamingbalesetek ellen

A mobilos alkalmazások automatikus frissítése nagy adatforgalmat generálhat, ami roaming környezetben magasabb költségekkel járhat. Érdemes utazás előtt ezt kikapcsolni a készülék beállításaiban. Ha egyáltalán nem szeretnénk külföldön használni a mobilinternetet, akkor kapacsoljuk ki az adatroamingot, vagy a teljes mobil adatforgalmat.

Azt is jó tudni, hogy külföldi hálózatra kerülhetünk akkor is, ha akár csak az idegen ország határának a közelében járunk, ami különösen akkor jelenthet gondot, ha nem EU 1-es roaming díjzónába tartozó országról van szó. Például az EU-tag Bulgáriában utazunk autóval, és a határ közelében a mobilunk a nem EU-tag Szerbia vagy Macedónia mobilhálózatára csatlakozik, ahol a 2-es, illetve a 3-as díjzóna feltételei érvényesek. Ha szeretnénk elkerülni, hogy a mobil véletlenül másik hálózatra váltson, a készüléken az Automatikus hálózatkeresést állítsuk át Kézi hálózatválasztásra.

Szolgáltatások minősége roaming során

Világviszonylatban a magyarországi hálózatok minősége és lefedettség kiemelkedő. A határokon túl azonban nem az itthoni, hanem a külföldi szolgáltatók hálózatát használjuk, így előfordulhat, hogy a szolgáltatás minősége nem a megszokott, például sok helyen nincs megfelelő térerő. De ugyanígy az újabb technológiák elérhetősége is országonként és szolgáltatónként változik, azaz míg itthon 5G szolgáltatást is elérünk, a külföldi út során lehet, hogy ez nem áll rendelkezésünkre.

Utazás előtt érdemes ellenőrizni az adott országban elérhető szolgáltatók listáját. Esetleges csatlakozási hiba esetén érdemes beállítani a manuális hálózatválasztást. Továbbá hasznos, ha telefonunkban eleve nemzetközi formátumban tároljuk a telefonszámokat, vagyis a 06 helyett használjuk a +36 nemzetközi előhívót.

Így lehet teljesen felhőtlen a nyaralás

