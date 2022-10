KSH-elnök: fontos, hogy mindenki részt vegyen a népszámlásban

A népszámlálás akkor lesz sikeres, ha mindenki részt vesz benne, minden Magyarországon élő ember kitölti az online kérdőívet vagy a számlálóbiztos segítségével megadja az adatokat – mondta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke online sajtótájékoztatón annak apropóján, hogy szombaton hajnalban elindult a népszámlálás.

Vukovich Gabriella emlékeztetett arra, hogy október 16-ig tart az online időszak, azt követően a számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik még nem vettek részt a népszámlálásban.

“Mindenki közreműködésére szükség van, ez egy közös felelősségvállalás, a közös jövőnket megalapozó adatokat gyűjtjük össze” – mondta a KSH elnöke.

A népszámláláson összegyűjtött adatokból olyan statisztikák készülnek, amelyek a döntéshozók számára nélkülözhetetlenek a különböző fejlesztések megtervezésekor. Az adatokból a közvetlen környezetünk számára fontos információk is kinyerhetők – hívta fel a figyelmet. Megjegyezte azt is, a kérdőív kitöltésével “egymásnak is segítünk, a jövőnket alapozzuk meg”, erre utal a népszámlálás mottója is: feleljünk egymásért.

Ahhoz, hogy a népszámlálás, “a magyar statisztika legnagyobb és legjelentősebb adatgyűjtése” tizenegy év után újra megvalósulhasson, több tízezer embernek “az összehangolt és elkötelezett munkájára volt és van szükség” – hangsúlyozta Vukovich Gabriella.

Kovács Marcell, a KSH főosztályvezetője, a népszámlálás projekvezetője arról beszélt, hogy a kérdőív “barátságos”, könnyen kitölthető, először néhány kérdés jelenik meg a lakáskörülményekről, majd a személyi kérdőívek következnek. A háztartásban élő minden személyre vonatkozóan ki kell tölteni ezeket – húzta alá.

Felidézte, hogy a héten kiküldött felkérőlevelek tartalmazzák azt a 12 számjegyű belépési kódot, amellyel egy adott háztartás el tudja érni a népszámlálás kérdőívét. A kérdőív kitöltésekor nem a bejelentett lakcím számít, “a népszámlálás arra kíváncsi, hogy ténylegesen hol élünk” – így fogalmazott.

A kérdőív kitöltését a kérdések megválaszolása után a beküldés gombra kattintással lehet befejezni. A beküldéskor kapott kódot fontos megőrizni, ez igazolja ugyanis, hogy valaki részt vett a népszámlálásban – ismertette.

Kovács Marcell jelezte, hogy mindenki részvételére számítanak, aki Magyarországon él, vagy átmenetileg, kevesebb mint 12 hónapig külföldön tartózkodik, esetleg külföldi állampolgárként több mint 3 hónapja az országban él.

A továbbiakban mindenkit arra biztatott, hogy éljen az online kitöltés lehetőségével, hiszen “ez a legkényelmesebb módja a népszámlásásban történő részvételnek”.

A kérdőív szombaton nulla órától a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon érhető el. A kérdőívet interneten kitöltők között naponta öt darab, egyenként százezer forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki – közölte a KSH.(MTI)