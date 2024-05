Közzétette harmadik Fenntarthatósági jelentését az AutoWallis

Közzétette a tavalyi évről szóló Fenntarthatósági jelentését az AutoWallis Csoport, melyből kiderül, hogy a magyar tőzsde autós vállalata olyan új stratégiai területeket határozott meg 2023-ban a fenntartható működés fejlesztésével kapcsolatban, mint a digitalizáció vagy a vállalatirányítási struktúra megerősítése.

Immár harmadik alkalommal publikálta Fenntarthatósági jelentését az AutoWallis Csoport, mely olyan kiemelt, stratégiai szinten kezelt területeket határozott meg, mint a hulladékgazdálkodás, az energiahatékonyság és a digitalizáció fejlesztése, a csoportszintű CSR megközelítés kialakítása, valamint a közösségi mobilitás elérhetővé tétele szélesebb rétegek számára. Ez utóbbi célt támogatja a Csoport tavaly indított – környezetbarát EURO6 és elektromos modellekből álló flottával rendelkező – wigo carsharing szolgáltatása. Az AutoWallis autómegosztó szolgáltatása nem csak gazdaságosabb, hanem zöldebb megoldást is jelent a városi közlekedésben, ugyanis nemzetközi kutatások alapján egy wigo autó akár 16 magánautót is kiválthat. A fenntartható növekedés iránt elkötelezett vállalatként az AutoWallis számára kiemelt cél az ESG szempontok mélyebb integrálása a vállalatirányítási gyakorlatokba, döntésekbe. Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok és ESG-igazgatója a jelentés kapcsán elmondta: a Csoport a folyamatos gazdasági növekedés, az üzleti célok megvalósítása mellett kiemelten fontosnak tartja, hogy működésének minden területén érvényesüljenek a fenntarthatósági szempontok. Ennek megfelelően az AutoWallis 2023-as jelentésében a korábbi vállalásaihoz híven felmérte az egyéb közvetett (Scope 3) CO 2 kibocsátását is, mely tartalmazza a munkavállalók munkába járásából származó kibocsátásokat és az Európán kívüli hajós áruszállítást is. Az AutoWallis tőzsdei vállalatként élen jár a zöld finanszírozási megoldások alkalmazásában is. A vállalat Zöld kötvényekből származó forrásainak felhasználása kizárólag a társaság Zöld Bizottságának pozitív döntése alapján lehetséges. A Bizottság tavaly szeptemberben publikálta a társaság éves Zöld allokációs és hatás jelentését, melyből kiderült, hogy az AutoWallis eddig 6,6 milliárd forint összegben bocsátott ki zöld kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében, mely összegből azóta a tervezés és előkészítés alatt állók mellett több zöld beruházást is sikeresen megvalósított. Az AutoWallis folyamatosan keresi az olyan projekteket, melyekkel a meglévő ingatlanállományának energiahatékonyságát tovább tudja javítani. Ennek érdekében készülnek az ingatlanok energiaauditjai, így a társaság folyamatosan dönt az energiahatékony működést támogató újabb beruházásokról.