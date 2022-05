Közeleg a határidő, negyedmillióan gyarapíthatják milliárdokkal a megtakarításaikat

Május 20-án éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást, amelyben az önkéntes nyugdíjpénztári tagok kérhetik a megtakarításaik gyarapítására 2021-es tagdíjbefizetéseik után járó 20 százalékos adó-visszatérítést, legfeljebb 150 ezer forintig. Az öngondoskodási hajlandóság erősödését jelzi, hogy 2021-ben az egyéni és a munkáltatói befizetések is 10 százalékot meghaladó arányban növekedtek a megelőző évhez képest, egyre többen és egyre többet tesznek félre a nyugdíjas évek anyagi biztonságának megteremtésére.

Az OTP Nyugdíjpénztár adatai szerint a pénztártagok tavaly összesen több mint 21,3 milliárd forintot utaltak át tagdíjként vagy eseti befizetésként a számláikra, ami 12 százalékkal haladja meg a megelőző év eredményét. A munkáltatói tagdíjbefizetéseknél is ekkora arányú növekedést mértek, ennek köszönhetően 2021-ben megközelítve a 6,6 milliárd forintot.

A rendszeres támogatásokat és az eseti adományokat is beleszámítva 2021-ben a nyugdíjpénztári befizetések végösszege 27,9 milliárd forint volt, szemben a 2020-as 24,9 milliárd forinttal.

„Az elmúlt év adatait elemezve azt látjuk, hogy egyre többen választják az OTP Nyugdíjpénztárt az időskori anyagi biztonság megszilárdítására. 2021 végére a taglétszám elérte a közel negyedmillió főt, a tagok pedig a tavalyinál is nagyobb összegről, hozzávetőlegesen 5,6 milliárd forintról rendelkezhetnek befizetéseik után. Mindez azt mutatja, hogy a járvány okozta bizonytalanság felerősítette az öngondoskodás, a hosszú távra szóló megtakarítások szerepét a társadalomban, és egyre többen takarékoskodnak a nyugdíjas évekre” – mondja Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Az adó-visszatérítésről

Már csak ma éjfélig nyilatkozhatnak a pénztártagok a 2021-es évi befizetéseik után járó, 20%-os adó-visszatérítésről, ugyanis a NAV 2022. május 20-ig fogad még el kiegészítéseket az adóbevalláshoz kapcsolódóan. Az adó-visszaigénylést az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai az adóbevallásuk benyújtása, vagy az e-SZJA felületen való jóváhagyása során intézhetik.

Fontos tudni, hogy 2019-től kezdődően nemcsak a pénztártag, hanem a munkáltató által befizetett összegek, valamint a támogatói adományok után is igényelhető az adó-visszatérítés. Az adóbevallás jóváhagyása után 30 napon belül a választott pénztári számlán írják jóvá a visszaigényelt összeget, amit nem terhel semmilyen költség. Ha valaki több önkéntes pénztárnak is tagja, akkor is csak egy, a tárgyévben már létező olyan önkéntes pénztári számlára kérheti az adó-visszatérítést, amelynél – a pénztár igazolása alapján – történt a bevallást érintő évben befizetés. Az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések adókedvezményét összevontan kezelik, az együttes adó-visszatérítés mértéke nem haladhatja meg az évi 150 ezer forintot.