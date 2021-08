Közelebb a digitális segítség, mint gondolnánk

window.googletag = window.googletag || {cmd: []};

googletag.cmd.push(function() { googletag.pubads().display('/28240038/pr_mero/0406_nlm_mkik_gazdasagportal_cikkav', [1, 1], 'div-gpt-ad-1625757830297-0'); });

Sok vállalkozás kényszerből, sokan fejlődési vágyból, de digitális fejlesztésre készülnek. Ahogy az autónkat, úgy vállalkozásunkat sem szabad kizárólag rutinból vezetni, főleg ebben a pandémia által gyökeresen felforgatott korban. A digitalizáció az életben maradást jelentheti a cégünk számára. Egy ilyen horderejű változás levezényléséhez pedig különösen indokolt a szakértői segítség igénybevétele és ez a segítség közelebb van, mint gondolnánk.

A segítség házhoz jön

A hazai digitalizáció tendenciái jól kivehetők: a nagyok simán megugorták a feladatot már a pandémia előtt is, a közepesek is jobban állnak, gyorsabban reagáltak a megváltozott helyzetre viszont a mikro- és kisvállalkozásoknak segítenünk kell a fejlesztésben.

A Modern Vállalkozások Programja által kínált személyes tanácsadás ráadásul díjmentes és a cég székhelyén történik, a cégvezetőnek ki sem kell mozdulnia és így kap egy testreszabott fejlesztési tervet. A vállalatvezetők gyakran sokadrangú vagy túl elvont kérdésnek tartják a digitalizációt, kevesen tudják, hogy a megoldás mennyire közel vannak hozzájuk– emeli ki Czimbalmos Levente, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások Programjának szakmai vezetője.

A leggyakoribb tévhitek a digitalizációval kapcsolatban Az MVP megyei tanácsadói napi szinten egyeztetnek az érintett kis- és középvállalkozásokkal. Több éves munkájuk tapasztalatai alapján a megkeresettek bizonyos köre – jellemzően, akik nem ismerik fel a digitalizációban rejlő lehetőségeket –, az alábbi indokokra hivatkozva odázzák el a szükségszerű fejlesztéseket. „A digitalizáció túl bonyolult, a vállalkozás működése során nincsenek komplex feladatok, amelyeket ilyen módon fejleszteni lehetne.” Ez esetben a felismerés hiánya arra vezethető vissza, hogy a vállalkozók túlgondolják a fogalmat: digitalizáció alatt ugyanis gyakran a legegyszerűbb megoldásokra kell gondolni. Nincs olyan folyamat, amit ne lehetne egyszerűsíteni, ezáltal hatékonyabban ellátni, innoválni. Még egy szépségszalon, vagy személyszállító kisvállalkozó forgalmán is lendíteni tud egy előrendelő, időpontfoglaló applikáció, vagy éppen a tevékenységekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre automatizáltan, 0-24 órában választ kínáló chatbot. „A digitalizáció túl drága, nem térül meg a beruházás.” A megtakarítás olykor nem pénzben, hanem például az automatizációval megspórolt, és a vállalkozásra fordítható időben mérhető. A kezdő költség a szoftveres megoldás bonyolultságától és a hardverigénytől függ leginkább, de mint az előző példán is látható volt, sokszor már kis ráfordításból is jelentős haszon származik. Az MVP tanácsadóinak tapasztalata megerősítette, a szemléletváltozás elérése a vállalkozóknál legalább olyan fontos, mint az anyagi lehetőségek. „Jól van az úgy.” A versenyhelyzet felismerésének hiánya vezet oda, hogy a vállalkozások egy része a múltbéli tapasztalatai alapján belekényelmesedik a piaci helyzetébe. Emiatt jellemző, hogy sok kisebb vállalkozás a bejáratott, megszokott folyamatokat tartja szem előtt a működése során. A piac és az ügyfelek azonban változnak a trendekkel, így a megkövesedett megoldások egyre inkább gátolják az üzletmenetet és a fejlődés útjába állnak. A változó vásárlói, vagy akár tartalomfogyasztási trendek miatt ma már a vállalkozások zömének digitálisan is elérhetővé kell válnia a fogyasztók számára, hiszen az informálódást követően ma már a vásárlás is egyre inkább a digitális térbe helyeződött át. A sarki hentes valós alternatívája lett az ország másik részén működő biogazdaság, ahonnan jól követhetően az ajtóig szállítják a vevőnek a személyre szabott megrendelését. „Nem is értem ezt az egészet, én vállalkozó vagyok és nem informatikus.” Talán a leggyakoribb kifogás a vállalkozók részéről, hogy idegenül mozognak az informatikai fejlesztések terén. A program tanácsadói folyamatosan rendelkezésre állnak és igénybe vehető az általuk nyújtott díjmentes szolgáltatás, a díjmentes konzultáció lehetősége. Továbbá a Program rendezvényei az egyes régiókban működő vállalkozások számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy kézzel fogható példák bemutatásával, a szakértővel való beszélgetés által lendüljenek át a holtponton. A vállalkozói szellem dominál már ezt követően, ami gyakran a felismeréshez és az új üzleti lehetőségek kihasználásához vezeti az érintetteket.

A másfél éve tartó turbulencia ellenére a digitalizációban korábban nem látott fejlődés kezdődött, noha elsősorban kényszerűségből. Az elmúlt két évben ízelítőt kapott minden vállalkozás abból, ami az új poszt covid gazdaságában ránk vár: felfokozott verseny, ügyfélélményközpontúság, a digitalizáció beépülése a szervezeti kultúrába.

A teljesítmény mérése elengedhetetlen, amihez adatok kellenek. Ehhez digitalizáció szükséges, aminek az alapja a fejlesztés. Egy vállalkozás működése sok adatot szül, ami egyfelől támogatja a kívánt adatalapú döntéshozást. Másfelől viszont nehéz kiszűrni a lényeges információkat, márpedig az üzleti tervezéshez helyzetkép, audit szükséges, amiből reálisan látható a cég állapota. Éppen ezért előny, ha egy független és hiteles tanácsadó külső szemmel ránéz az vállalkozás működésére – mondja Czimbalmos Levente, az elmúlt években közel 15 ezer vállalkozásnak egyedi, térítésmentes informatikai fejlesztési koncepciót kidolgozó szervezet szakmai vezetője.

Az elmúlt egy év tapasztalatai megmutatták, hogy a vállalkozások működésének nemcsak eszköze a digitalizáció, hanem a legfontosabb alapja. Megléte szükséges a működés fenntarthatósága és a hatékonyságnövelés érdekében. A napi szintű problémák megoldása, a tűzoltás csak az átmeneti állapotot tudja fenntartani. Éppen ezért érdemes minden cégnek végig gondolnia, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy fejlődni tudjon. Mindenekelőtt digitalizálni, automatizálni szükséges a munkafolyamatokat, hogy optimalizálni tudja a költségeket, a kapacitást és a munkaerőt.

Szükség van a szemléletformálásra

Czimbalmos Levente szerint a digitalizáció hazai elterjedése szemléletváltást is követel az érintett vállalkozások részéről. A digitális megoldások nem kézzel foghatók, mint a berendezések, épületek, gépek, vagy éppen a humán erőforrás. De ez nem csökkenti a fontosságukat – mindháromra szükség van egy vállalkozás optimális működéséhez.

Így segít a Modern Vállalkozások Programja A Modern Vállalkozások Programjának fő célkitűzése a vállalkozások korszerű, elsősorban infokommunikációs technológiák iránti érzékenyítése, szemléletformálása. A kiterjedt tanácsadói hálózat, a rendezvények és a ’vállalkozz digitálisan’ weboldal a vállalkozások tájékozódását, fejlődését segíti, amely által a versenyképességük is javulhat. A Program tehát alapvetően díjmentes szolgáltatásokkal, digitális eszközök bevezetésére ösztönzi a hazai cégeket. Amellett, hogy célja a hazai digitális szemléletformálás, a digitalizáció népszerűsítése a vállalkozások körében, és tevékenységével kaput nyit a vállalkozások számára efelé, Czimbalmos Levente szavaival élve egyfajta világítótorony szerepet is betölt a szervezet: segít eligazodni a vállalkozásoknak a digitalizációt érintő fejlesztési lehetőségek és támogatások terén.

Nem minden vállalkozás rendelkezik olyan termékkel, szolgáltatással, ami az online térben értékesíthető. Ugyanakkor minden cégnek érdemes végig gondolnia néhány alapvető kérdést: szükség van vállalatirányítási, a csoportmunkát támogató rendszerre? Ha igen, mi alapján válasszon közülük? Biztonságban vannak-e a saját és az ügyfelei adatai? Ha kilép az értékesítéssel az online térbe, hogyan tegye ezt egyszerűen, kis befektetéssel és kockázatmentesen? Ezeket a beruházásokat alapos felkészülésnek, átgondolt tervezésnek kell megelőznie, enélkül egyetlen egy vállalkozás sem tudja proaktívan befolyásolni az üzleti, értékesítési folyamatait. A Modern Vállalkozások Programja ebben tud segítséget nyújtani számukra.

Szakértő tanácsadóinkkal nemcsak a vállalkozók szemléletformálásában veszünk részt, de ösztönözzük is őket a cél- és kockázatarányos informatikai fejlesztésekre. A digitalizáció nem feltétlen jelent űrtechnikát, olykor az egyszerű problémákat, időrabló rutinmegoldásokat is érdemes automatizálni, digitalizálni. Éppen ezért nem létezik egységes, mindenkire ráhúzható megoldás. A digitalizáció minden vállalkozásnál másban érhető tetten. Ezért fontos, hogy minden vállalkozás egyedi, cégre szabott megoldást, saját informatikai stratégiát kapjon kézhez. Ebben őszintén rávilágítunk a cég digitalizációs hiányosságaira, gyengeségeire, majd konkrét javaslatokat teszünk arra, milyen jellegű megoldást lenne érdemes bevezetnie. Sőt, az általunk már minősített, megbízható szállítók termékei közül is ajánlunk néhányat. Mint minden esetben, a jó üzleti döntés meghozásához ezúttal is szükséges a tájékozódás, aminek az alapja az alapos és pontos audit. Ez szükséges ahhoz, hogy a vállalkozó megtudja, reálisan honnan, hogyan és hová tud eljutni vállalkozása a digitális úton.” – foglalja össze Czimbalmos Levente.

(Támogatott tartalom)