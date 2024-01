Közel a duplájára nő az ORLEN-töltőállomások száma Magyarországon

A magyarországi hálózatbővítés következő lépéseként januártól április végéig további 63 töltőállomás kerül az ORLEN Magyarország tulajdonába, ezekkel együtt összesen 141 helyszínen lesznek elérhetők a vállalat szolgáltatásai a hazai piacon. A második ütemben átvett kutak közül az elsőt január 8-án kapta meg a vállalat, négy nappal később pedig meg is nyitották az ORLEN színeiben ezt a töltőállomást Budapesten, a Budaörsi úton. Az átalakítások a tervek szerint hasonló ütemben zajlanak majd, átlagosan öt nap telik el a munkálatok kezdetétől a nyitásig.

Országszerte több tucat új helyszínen tankolhatnak majd az autósok az ORLEN minőségi üzemanyagaiból. Az ütemterv alapján április végéig átlagosan hetente 4 új egységet nyit a vállalat. Az elsőként megnyitott Budaörsi úti töltőállomás mellett további 8 fővárosi kutat vesz át az ORLEN, ezzel a budapesti helyszínek száma 19-re nő. A fővároson túl olyan fontos vármegyeszékhelyekre is megérkezik idén a hálózat piros sasos emblémája, mint Győr, Székesfehérvár, Kaposvár vagy Szombathely, jelentősen megkönnyítve ezzel sok vidéken közlekedő autós mindennapjait.

A vállalat azokat a nagyvárosokat sem hagyja ki a sorból, ahol már korábban is voltak töltőállomásai. Az idei évtől Kecskeméten négy; Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben három-három; Miskolcon, Zalaegerszegen, Békéscsabán, Pécsett és Veszprémben pedig két-két ORLEN-kúton tankolhatnak majd a környéken autózók. Ezek mellett fontos turisztikai desztinációk vonzáskörzetében is terjeszkedik az ORLEN, mint például Szarvas és Cserkeszölő, az autópályák mentén nyíló kutaknak köszönhetően pedig például Horvátország is könnyebben elérhetővé válik.

„Az ORLEN-nél az a célunk, hogy vásárlóinknak országszerte magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk. Ennek érdekében már tavaly elkezdtük a kutak átvételének előkészítését, így most rendkívül hatékonyan, átlagosan öt nap alatt fel tudjuk készíteni az új helyszíneket a nyitásra. Ez egy jelentős mérföldkő az ORLEN magyarországi történetében, ami jól mutatja a hosszú távú elkötelezettségünket. Töltőállomásaink száma közel duplájára nő az elkövetkező időszakban, így még szélesebb körben lesznek elérhetők az ORLEN minőségi üzemanyagai és értéknövelt szolgáltatásai.” – mondta el Jaroslaw Szeliga, az ORLEN magyarországi ügyvezetője a töltőállomás-hálózat bővülése kapcsán.

A megújulás nem csak a kúthálózatot érinti, a vállalat idén tovább bővíti szolgáltatásainak körét a már meglévő és az újonnan átvett töltőállomásokon is. Az új kutak között több helyszínen is üzemel majd gépi autómosó, emellett a közkedvelt DESPAR-üzletek száma is tovább növekszik, így az autósok könnyen összeköthetik a bevásárlást a tankolással. Az elsőként 2023 nyarán bemutatott Stop.Cafe éttermi koncepciót is több helyszínen bevezeti az ORLEN, számos töltőállomást pedig felújít a vállalat 2024-ben.

A magyarországi bővítés az ORLEN regionális fejlesztési stratégiájához igazodik, amelynek részeként a vállalatcsoport nemrég a szomszédos Ausztriában is piacra lépett. Így a magyar autósok idén télen akár kizárólag az ORLEN üzemanyagaival elérhetik a népszerű síközpontokat és akár Németország nagyvárosait is. Az ORLEN hálózata így már összesen 7 közép-európai országban van jelen.

Az ORLEN 2022. december 1-jén lépett be a magyar üzemanyag-kiskereskedelmi piacra, és 2024. április végére 141 töltőállomás üzemeltetését tervezi. Jelenleg 84 töltőállomást üzemeltet Magyarországon ORLEN márkanév alatt.

A magyarországi akvizíció összhangban van az ORLEN Csoport stratégiájával, amely 2030-ig a kiskereskedelmi hálózatának 3500 telephelyre történő bővítését tűzte ki célul, amelynek 45%-a Lengyelországon kívül található. Az ORLEN jelenleg 3 439 töltőállomással rendelkezik, amelyek közül 1 931 Lengyelországban működik, további 1 508 pedig a külföldi piacokon: Németországban (607), a Cseh Köztársaságban (436), Ausztriában (267), Magyarországon (141*), Szlovákiában (90) és Litvániában (30). A Lengyelországon kívüli létesítmények az ORLEN teljes hálózatának közel 44%-át teszik ki.