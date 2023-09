Közel 3 milliárd forintért valósított meg zöld beruházásokat az AutoWallis Csoport

Elkészítette éves Zöld allokációs és hatás jelentését az AutoWallis Zöld Bizottsága, mely a társaság által két évvel ezelőtt kibocsátott 6,6 milliárd forint összegű, zöld kötvényekből befolyt forrás felhasználásáról és azok környezeti hatásairól szól. A fenntartható működés mellett elkötelezett vállalat eddig közel 3 milliárd forint értékben valósított meg zöld beruházási projekteket, míg több előkészítése, tervezése folyamatban van.

Az AutoWallis Csoport növekedési stratégiájában fenntartható, zöld projektek megvalósítását tűzte ki egyik fő céljául, melynek érdekében a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájú vállalatai közül elsőként fogadott el Zöld Finanszírozási Keretrendszert 2021-ben. Az AutoWallis most megjelent éves Zöld allokációs és hatás jelentéséből kiderül, hogy a társaság eddig 6,6 milliárd forint összegben bocsátott ki zöld kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében, mely összegből azóta a tervezés és előkészítés alatt állók mellett több zöld beruházást is sikeresen megvalósított. Ezek közül kiemelkedik a Jaguar és Land Rover tavalyelőtt átadott budapesti autókereskedése és szolgáltató központja, valamint a Sixt tavaly átadott vecsési műszaki bázisa. Székely Gábor, az AutoWallis Nyrt. befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója a jelentés publikálása kapcsán elmondta, hogy az AutoWallis nemcsak beruházásainak zöldítése, hanem a fenntartható működés fókuszba helyezése, valamint szolgáltatásainak környezettudatosabbá tétele iránt is elkötelezett, ennek volt egyik fontos mérföldköve a nemrég bejelentett Share Now autómegosztó akvizíciója is. Hozzátette: folyamatosan keresik az olyan projekteket, melyekkel a meglévő ingatlanállomány energiahatékonyságát tovább tudják javítani. Ennek érdekében készülnek az ingatlanok energiaauditjai, így folyamatosan döntenek az energiahatékony működést támogató újabb beruházásokról.