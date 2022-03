Kötelező keveset keresnünk?

A hazai társadalom nagy része panaszkodik arról, hogy nem keres eleget. Kétségtelen, hogy a kiadások nőnek, és globális érelemben sem túl rózsás a gazdasági helyzet. Sok munkahely nem tudja megadni azt a fizetést, ami megfelelő lenne, ezért nem is csoda, ha sokan panaszkodnak. Muszáj ennek így lennie, vagy mi magunk is tehetünk ellene, méghozzá praktikusan?

A több műszak nem megoldás – csak tűzoltás

Aki több műszakban dolgozik, és úgy szeretne plusz jövedelemhez jutni, annak tudnia kell, hogy ezt az életformát maximum néhány évig fogja bírni. Előbb-utóbb az idegi tartalékaink kiégnek, a szervezetünk nem tud eleget pihenni és egyenes lesz az utunk valamilyen egészségügyi probléma felé. Lehet csinálni, de csak akkor, ha ténylegesen célja is van. Hosszú távon nem ajánlott. Mi tehát mégis a megoldás?

Hozzáállás kérdése is

A statisztikák és megfigyelések alapján a magyar társadalom egy jó része pesszimista magatartást mutat. Ez viszont egyáltalán nem tesz jót a lehetőségek meglátásának. Ez egy rövid példával úgy néz ki, mint ha mondjuk az antik réz csillárok esetében nem annak szépségét látnánk, hanem kizárólag azt, hogy sosem engedhetjük meg magunknak, szóval felesleges benne gyönyörködni. Köztudott, hogy az agy csak arra fókuszál, amit tartósan érzünk legbelül. Vagyis ha számunkra minden rossz, és sosem kereshetünk eleget, akkor nem is fogunk keresni eleget, hiszen az agyunk vakfoltként fogja látni a lehetőségét annak, hogy ez változzon. A pozitív magatartás az anyagi helyzet javításában is nagyon sokat jelent. Aki ténylegesen változtatni akar, az nem elveti a lehetőségeket azzal, hogy „úgysem jöhet össze”, vagyis nem kifogásokat gyárt, hanem a megoldásra fókuszál. Több kutatás kimutatta már, hogy az ilyen felfogással bíró személyek valóban el is érik azt az anyagi sikert, amit szeretnének.

Vállalkozás, mint kiegészítő kereset?

Sokan nem élnek azon lehetőségükkel, hogy főállás mellett például katás egyéni vállalkozóként az adónak csak a felét kell fizetniük, és úgy vállalkozhatnak, ahogy akarnak. Pedig igazán kényelmes és gyümölcsöző kereset is lehet abból, ha mellékállásként vállalkozással foglalkozunk. Rengeteg olyan vállalkozói engedélyhez köthető lehetőség van, ami bőséges kiegészítője lehetne sokaknak. Ez pedig még mindig sokkal kényelmesebb, mint a több műszak vállalása. Sokan mégsem élnek vele, valószínű azért, mert kevésbé megszokottnak számít még mindig hazai berkekben ez a hibrid életmód.