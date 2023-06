Körültekintően a nyári diákmunkával

A Mind-Diák Szövetkezet felmérése szerint a diákok átlagos órabére 1200-2500 forint között mozog, így a friss foglalkoztatási ajánlatok alapján idén akár havi 200 ezer forint körül is lehet keresni diákmunkával, persze lehetnek különbségek országrésztől, munkakörtől függően. Nagyon fontos, hogy a diákok legálisan, szerződéssel vállaljanak munkát. Érdemes közvetítő szövetkezeteknél is szétnézni, mert ezek tisztában vannak a foglalkoztatási szabályokkal is, például a túlórára és éjszakai munkára vagy éppen a fizetés adómentes határára vonatkozóan. Az viszont már a szülők feladata, hogy segítsenek gyermeküknek a nyári munkával megkeresett pénz ésszerű, okos felhasználásában. A munka után jöhet a pihenés, de figyelni kell a kiadásokra! A K&H szerint elsődleges fontosságú, hogy a fiatalok mindenképp legyenek előrelátóak. Ha valaki külföldre készül, érdemes utasbiztosítást kötnie. Ellophatják például az értékeit vagy akár baleset érheti, ami biztosítás híján nagyon sokba kerülhet. Érdemes a fizetések alkalmával kártyát használni, hogy ne kelljen a készpénzzel bíbelődni, amit ráadásul a turistákra szakosodott tolvajok még az óvatos utazótól is ellophatnak. Szintén érdemes figyelmesnek lenni a szállások kiválasztása során, legyen szó akár külföldi vagy itthoni nyaralásról. A szálláskeresés mára már külön művészet vagy éppen tudomány lett. Megéri tehát a fáradságot az internetes ajánlatok és az egyes helyekről megjelent vendégértékelések átböngészése, mivel nagyobb összeget spórolhatnak meg ezáltal. Külön figyelmet érdemelnek például a diákkedvezmények. A vendéglői étkezést is lehet tudatosan tervezni. Aki szeret főzni, nyáron kipróbálhat olyan ételeket, amelyek főzésére vagy sütésére év közben nincs ideje. Ez egyszerre lehet szórakozás és a pénz takarékos elköltésének eszköze is egyben. Tervezni kell a nyár utáni időszakra is Érdemes fontolóra venni akár a szülők segítségével, hogy mi lesz, ha vége a nyárnak. Azaz át kell gondolni, hogy minden munkával szerzett vagy megtakarított pénzt utazásra, bulira akarja-e elkölteni a fiatal. A szülőkkel együtt tanácsos megbeszélni a jövőben felmerülő, hosszabb távra szóló kiadásokat. Összességében a legfontosabb, hogy a fiatalok körültekintően, felelősségteljesen kezeljék a pénzügyeiket, ennek eredményeként felnőttként sok kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat. Ebben is segítséget nyújt nekik a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedője, amely az idei tanévben is nagy sikerrel zárult és jövőre jön az újabb forduló. A versenysorozatban a diákok játékos formában sajátíthatják el, hogyan lehet tudatosan bánni a pénzzel.