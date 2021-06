Koronavírus – Izraelben erősödik a járvány

Izraelben ismét erősödik a koronavírus-járvány, és megjelent a vírus fertőzőbb és veszélyesebb delta változata – jelentette a helyi média szerdán.

A hét elején növekedésnek indult az új koronavírus-fertőzöttek száma, már két egymást követő napon több mint száz új vírushordozót azonosítottak: az egészségügyi minisztérium honlapjának jelentése szerint hétfőn 125-öt, kedden 110-et.

A fertőzési együttható szerdára 1,55-re nőtt, azaz minden száz fertőzött ember átlagosan 155 embernek adja át a vírust, vagyis növekszik a fertőzöttek száma. A hónap elején még 0,87 volt ez a mutató, azaz százan csak 87 embert fertőztek meg, és fokozatosan visszavonulóban volt a járvány.

Naftali Bennett miniszterelnök a Ben Gurion repülőtéren tartott, minden helyi TV-csatorna által közvetített kedd esti beszédében arra kérte az izraelieket, hogy idén ne utazzanak külföldre, nyaraljanak az országban, hogy kevesebb eséllyel kerüljenek be külföldről az újabb vírusváltozatok.

Bennett azt javasolta, hogy zárt térben, s különösen a zsúfoltabb helyeken térjenek vissza a maszkviseléshez, de egyelőre az emberek belátására bízzák ezt a kérdést, nem adtak ki erre vonatkozó rendeletet.

Bejelentette, hogy a járvány erősödése miatt a kormány újraalakítja a koronavírus ügyeivel foglalkozó, s ebben érintett miniszterek és minisztériumok képviselőit koordináló különleges koronakabinetet.

Ismét kötelező a maszkviselés a tel-avivi Ben Gurion repülőtér teljes területén, mind az útnak indulók, mind az érkezők számára, és csakis PCR koronavírus-teszt elvégzése után mehetnek haza a külföldről visszatérők, akiket – ha nincsenek beoltva – kéthetes karanténra köteleznek.



Az izraelieknek megtiltották az utazást hat országba, Oroszországba, Indiába, Dél-Afrikába, Mexikóba, Brazíliába és Argentínába, s kilépéskor írásban kötelezniük kell magukat, hogy nem utaznak ezekbe az országokba. Ha mégis megteszik, igen súlyos, ötezer sékeles (mintegy félmillió forintos) bírságot kell fizetniük.A Makkabi egészségbiztosító pénztárhoz tartozó összes rendelőben ismét elrendelték a maszkviselést, de a Klalit pénztár intézményeiben egyelőre csak ajánlották a visszatérést a maszkokhoz.Június második hetében még átlagosan csak 12-en fertőződtek meg naponta, s több napon mindössze négy új vírushordozót találtak, ezen a héten azonban már 87-re ugrott a napi átlag. Az új esetek két gócpontja Binjamina és Modiin, ahová külföldi utazásról visszatérő, és még be nem oltott gyermekek vitték el a vírust.A gyerekek beoltott szüleinek a helyi szabályok szerint a repülőtéri tesztelés után nem kell karanténba vonulniuk, de a gyerekeket otthon kellett volna tartaniuk a megérkezést követő két hétben. A nebulók azonban megjelentek az iskolákban és az ifjúsági mozgalom foglalkozásain, és megfertőzték társaikat a koronavírus új változatával. A jövőben ilyen esetekben súlyos bírságot kapnak majd a szülők.Binjamina “narancssárgává”, vagyis közepesen fertőzött településsé vált, Modiin pedig “sárga”, vagyis enyhén fertőzött lett, miközben Izrael összes többi, 278 települése továbbra is “zöld”, vagyis csak jelentéktelen mértékben találhatóak bennük vírushordozók.A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 milliós lakosságából 5 506 696, 12 évesnél idősebb személyt már legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. Ez az ország lakosságának 59,22 százalékát jelenti.A hét eleje óta négy új, súlyos állapotú beteget szállítottak kórházba. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint egy oltatlan gyermeket is ápolnak közöttük. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek nyolcvan százaléka nem vette fel az oltást.Jelenleg, a korábbiaknál másfélszer fertőzőbb delta vírusmutánssal fémjelzett ötödik járványhullám kezdetén 554 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium. A pandémia megjelenése óta 840 166 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6428-an haltak meg Izraelben.(MTI)