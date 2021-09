Koronavírus – Gyurcsány Ferencnek pozitív lett a koronavírus-tesztje

Pozitív lett Gyurcsány Ferenc koronavírus-tesztje. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke az eredményt szombaton a Facebook-oldalán jelentette be.

Azt írta: pénteken negatív volt a Covid-gyorstesztje, de később az újabb tesztje már pozitív lett.

“Tehát igaz, úgy is meg lehet fertőződni, ha be vagytok oltva, ahogy az is igaz, hogy a súlyos tünetektől viszont megvéd az oltás” – emelte ki a DK elnöke, jelezve, hogy neki csak hőemelkedése és kis fejfájása van.

Gyurcsány Ferenc közölte, hogy a feleségét, Dobrev Klárát, a DK miniszterelnök-jelöltjét is tesztelték, a biztonság kedvéért a legmegbízhatóbb PCR-teszttel, neki negatív lett az eredménye. Gyurcsány Ferenc szerint ez azért is lehet, mert Dobrev Klára nemcsak be lett oltva, de korábban át is esett a betegségen.



Az ellenzéki politikus azt írta: pénteken teljesen elkülönítették magukat, online tartják másokkal a kapcsolatot.Gyurcsány Ferenc kitért arra, a következő napok országjárásának programjait le kell mondania.(MTI)