Koronavírus – Elhunyt tizenkét beteg, 873 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Tizenkét beteg meghalt és újabb 873 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 840 588 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 545 538-an a második, 512 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 815 605-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 098-ra, a gyógyultaké 779 005-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 6502. Kórházban 266 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 34-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 2630-an vannak, a mintavételek száma 6 715 858.

Kiemelték, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és Magyarországon is terjed. Az oltás azonban működik, minden más védekezési módszernél hatékonyabb; a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb – hívták fel a figyelmet.

Jelezték azt is, hogy a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már meg is kapta a vakcinát, de annak sem késő, aki még nem tett így. A regisztrációs honlap és az internetes időpontfoglaló is folyamatosan nyitva van.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten, de az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Emlékeztettek arra is, hogy több mint 1,4 millióan töltötték ki a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációt. A kitöltők szerint Magyarországot meg kell erősíteni, hogy egy veszélyesebb korszakban is meg tudjon felelni az új kihívásoknak, és úgy ítélték meg, hogy szükség van magyar vakcinagyárra.



Egyetértés mutatkozik továbbá az adók csökkentésén és a családok támogatásán alapuló kormányzati politikának. A konzultáció eredménye irányadó a kormány számára, az ebből fakadó döntéseket pedig hamarosan meghozza – írták.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (146 610) és Pest megyében (113 218) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (47 054), Győr-Moson-Sopron (44 798) és Hajdú-Bihar megye (42 854). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 876 fertőzöttel.(MTI)