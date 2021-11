Koronavírus – Elhunyt 83 beteg, 6804 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Nyolcvanhárom, többségében idős, krónikus beteg meghalt, és újabb 6804 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken. Hozzátették: eddig 5 967 747 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 748 682 a második, 1 millió 315 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 892 164-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. A gyógyultak száma 804 720-ra, az elhunytaké 31 184-re emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 56 260.

Kórházban 3629 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 25 516-an vannak, a mintavételek száma 7 531 508.

Kiemelték: a járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány november 22-28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat vagy a második, harmadik oltást felvenni kívánókat. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot – tették hozzá.

Mint írták, az oltási akcióhét során az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltás beadása érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltást akarják felvenni.



A kormányzati portál emlékeztet arra, hogy novembertől kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, valamint az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak, a korábban beoltottakat pedig a harmadik oltás felvételére kérik. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek.Azt javasolják, hogy aki elmúlt 18 éves, és már több mint négy hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő, harmadik oltásra is. Ennek beadását a háziorvostól lehet kérni, emellett az interneten is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra.Megjegyzik: az új megbetegedéseket a delta vírusvariáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (159 725) és Pest megyében (123 967) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 18 847 fertőzöttel.(MTI)