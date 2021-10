Koronavírus – Elhunyt 37 beteg, 4041 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Harminchét, többségében idős, krónikus beteg meghalt, és újabb 4041 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken. Hozzátették: eddig 5 950 259 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 731 651-en a második, 1 millió 191 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 863 419-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 30 729 ember, a gyógyultak száma 797 910-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 34 780.

Kórházban 2130 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 230-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 24 231-en vannak, a mintavételek száma 7 371 187.

Kiemelték, a járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött: november elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak.

Hozzátették, az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A kormányinfón bejelentett intézkedésekről szóló kormányrendeletek már megjelentek a Magyar Közlönyben.



Jelezték azt is, a kórházakban látogatási tilalmat rendelnek el és a betegek számának növekedés miatt újabb kórházakat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába.Mint írták, az új megbetegedéseket a delta variáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért őket arra kérik, hogy regisztráljanak, és mielőbb vegyék fel az oltást.Hozzátették: a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.A magyar lakosság többsége regisztrált a védőoltásra, és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is – emelték ki.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (155 359) és Pest megyében (120 125) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (51 283), Győr-Moson-Sopron (46 370) és Hajdú-Bihar megye (45 488). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 18 396 fertőzöttel.(MTI)