Koronavírus – Elhunyt 218 beteg, 10 466 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 218, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 10 466 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte csütörtökön a koronavirus.gov.hu, kiemelve: eddig 6 138 885 embert oltottak be, közülük 5 852 417-en a második, 2 609 385-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 1 124 726-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 34 931 ember, a gyógyultak száma 902 000-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 187 795-re nőtt.

Kórházban 7450 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 550-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 59 593-an vannak, a mintavételek száma 8 516 699.

Az oltási akcióban eddig összesen 947 ezren vették fel oltást, közülük 775 ezren már a megerősítő, harmadik oltást, és 114 ezer eddig oltatlan is felvette első oltását. A sikerre tekintettel a kormány vasárnapig meghosszabbította az oltási akciót, így ezen a héten előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet oltakozni a kijelölt oltópontokra 7 óra és 19 óra között. Akik nem foglaltak időpontot, azok érkezési sorrendben kapják a vakcinát.

A közleményben hangsúlyozták: a megerősítő, harmadik oltás is mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását; a megerősítő oltás ismét 80-90 százalékra emelheti a védettséget.

Az Európai Gyógyszerügynökség múlt héten engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. “Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány lekötött gyermekek oltására szolgáló Pfizer-vakcinákat, az első szállítmány várhatóan decemberben érkezik” – írták.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (193 153) és Pest megyében (153 152) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (69 982), Hajdú-Bihar (61 655), Bács-Kiskun (59 651) és Győr-Moson-Sopron megye (56 223). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (23 453) fertőzöttel.(MTI)