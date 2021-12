Koronavírus – Elhunyt 154 beteg, 4977 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 154, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4977 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 6 208 430 embert oltottak be, közülük 5 923 284-en a második, 3 065 350-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 1 218 295-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 37 530 ember, a gyógyultak száma 1 026 254-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 154 511.

Kórházban 5856 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 45 852-en vannak, a mintavételek száma 8 947 845.

Kiemelték, hogy Magyarországon is jelen van már az omikron vírusvariáns, ezért továbbra is kérik a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást, mert “minden variánssal szemben nagyobb az esély az oltással, mint anélkül”. A korábban oltottakat pedig továbbra is a megerősítő oltás felvételére kérik, mivel az ismét 80-90 százalékosra emeli a védettséget.

Emlékeztettek, hogy a csütörtökön indult újabb oltási akcióban előzetes időpontfoglalás nélkül pénteken 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között lehet menni az oltópontokra.



Az 5-11 éves gyerekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges – hívták fel a figyelmet. Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló a gyermekek oltásához, amelyet 77 kórházban és házi gyermekorvosoknál végeznek el – tették hozzá.Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni – írták.Jelezték, hogy minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavallt. A második oltás a gyermekeknél is három héttel esedékes az első oltás után.Az oltási munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez – közölték -, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a háziorvosok is oltanak.A kormányzati tájékoztatóban emlékeztettek: maszkot kell viselni az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken; a beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben. A vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.Felidézték: az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben üzemorvosok is végezhetik az oltást.A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (205 332) és Pest megyében (164 558) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (75 565), Hajdú-Bihar (67 022), Bács-Kiskun (65 307), Szabolcs-Szatmár-Bereg (61 697) és Győr-Moson-Sopron megye (61 118). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (25 636).(MTI)