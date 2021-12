Koronavírus – Elhunyt 139 beteg, 3359 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Meghalt 139, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 3359 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 6 239 410 embert oltottak be, közülük 5 951 491-en a második, 3 124 497-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 1 233 744-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 167 ember, a gyógyultak száma 1 060 360-ra emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 135 217.

Kórházban 5159 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 31 081-en vannak, a mintavételek száma 9 037 023.

Kiemelték, hogy Magyarországon is terjed már az omikron vírusvariáns, ezért továbbra is kérik a beoltatlanokat és a négy hónapnál régebben oltottakat, hogy vegyék fel az oltást.

Felhívták a figyelmet, hogy folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló a gyerekek oltásához. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni – írták.

Jelezték, hogy minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavallt. A második oltás a gyermekeknél is három héttel az első oltás után esedékes.



Mint írták, első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek.Hangsúlyozták, hogy az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.Közölték azt is, hogy az oltási munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás, és a háziorvosok is oltanak majd.A kormányzati tájékoztatóban emlékeztettek: maszkot kell viselni az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken; a beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben. A vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.Felidézték: az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben üzemorvosok is végezhetik az oltást.A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (207 568) és Pest megyében (166 710) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (76 362), Hajdú-Bihar (67 822), Bács-Kiskun (66 156), Szabolcs-Szatmár-Bereg (62 933) és Győr-Moson-Sopron megye (61 881). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (25 996).(MTI)