Koronavírus – Elhunyt 107 beteg, 6268 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Százhét, többségében idős, krónikus beteg meghalt, és újabb 6268 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön. Hozzátették: eddig 5 962 878 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 744 219-en a második, 1 millió 274 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 885 360-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 101 ember, a gyógyultak száma 803 151-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 51 108.

Kórházban 3366 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 349-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 22 587-en vannak, a mintavételek száma 7 498 823.

Felidézték, hogy a járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött: november elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, a munkáltatók pedig előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak.

Hozzátették, hogy az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek.

A kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el, és a betegek számának növekedése miatt újabb kórházakat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába.

A közlemény kitér arra, hogy a kormány a harmadik oltás felvételére biztatja a korábban beoltottakat. Erről a regisztráltak e-mailt is kapnak, amelyben felhívják az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet.



Javasolják, hogy aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő, harmadik oltásra is. Ennek beadását a háziorvostól lehet kérni, emellett az interneten is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra – tették hozzá.Mint írták, az új megbetegedéseket a delta variáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért őket arra kérik, hogy regisztráljanak, és mielőbb vegyék fel az oltást.Hozzátették: a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.A magyar lakosság többsége regisztrált a védőoltásra, és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is – emelték ki.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (158 808) és Pest megyében (123 179) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (53 060), Győr-Moson-Sopron (46 985) és Hajdú-Bihar megye (46 707). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 18 691 fertőzöttel.