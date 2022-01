Koronavírus – 6,329 millió a beoltottak, 15 957 az új fertőzöttek száma Magyarországon, elhunyt 65 beteg

Magyarországon a beoltottak száma 6 329 185, közülük 6 073 498-an a második, 3 457 497-en pedig már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. 15 957 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 401 457-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 822-re emelkedett – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 193 210, az aktív fertőzöttek száma 167 425-re emelkedett. Kórházban 2674 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

Utaltak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatára, amelyben felhívta a figyelmet az omikron vírusvariáns gyors terjedésére, a most zajló oltási akcióra és arra, hogy február 15-étől oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány.

Kiemelték: továbbra is várják az oltatlanokat és azokat is, akik négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják – tették hozzá.

Az 5-11 éves gyermekek oltása csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás beadatásával ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség – írták.

A háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.

Hangsúlyozták: a negyedik oltás is már kérhető, akár a most zajló oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal vagy a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs – hívták fel a figyelmet.



Hozzátették, azon oltatlanok, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül, a betegségből felgyógyulás után olthatók.Jelezték: az oltási akció péntek délután és szombaton is folytatódik.Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is – írták.Kiemelték: az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai elleni védekezés érdekében február 15-étől a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, csak azoknak lesz érvényes, akik oltottak, illetve harmadik oltásukat is 6 hónapon belül felvették. Oltatlan ember akkor sem lesz jogosult az oltási igazolványra, ha átesett a fertőzésen, az esetleg jelenleg meglévő – a fertőzésen átesettségre hivatkozva – kiadott védettségi igazolványa pedig elveszíti érvényességét.Az igazolvány a második oltást követően hat hónapig lesz érvényes, ezután az érvényesség csak a megerősítő harmadik oltás után lesz meghosszabbítva. Ha valaki két oltás után lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa. A megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány korlátlan időre lesz érvényes. A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjére nincs szükség, a QR-kód alapján lehet majd ellenőrizni az okmány érvényességét – részletezték a kormányzati oldalon.A kormányzati portálon felhívták a figyelmet arra, hogy az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.Az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál erről a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is beadhatják az oltást – ismertették.A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (250 775) és Pest megyében (194 884) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (81 795), Hajdú-Bihar (74 278), Bács-Kiskun (73 127), Szabolcs-Szatmár-Bereg (71 614) és Győr-Moson-Sopron megye (71 347). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (29 201).Hatósági házi karanténban 42 534-en vannak, a mintavételek száma 9 661 929.(MTI)