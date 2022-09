Kissé lassult, de továbbra is 40 éves csúcs közelében a brit infláció

Valamelyest lassult, de továbbra is a nyáron elért 40 éves csúcs közelében jár a brit infláció.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árindex (CPI) augusztusban 9,9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Júliusban 10,1 százalékos tizenkét havi inflációt mértek Nagy-Britanniában. A júliusi éves inflációs ütem volt a legmagasabb azóta, hogy az éves infláció havi rendszerességű mérése a jelenlegi módszertannal 1997 januárjában megkezdődött.

A modellezéssel még korábbra visszaszámolt adatok alapján legutóbb 1982 januárjában, vagyis több mint negyven éve volt ennél magasabb az éves brit infláció, 11 százalék körüli ütemmel – áll a statisztikai hivatal szerdai beszámolójában.

Az augusztusi lassulás előtt a brit infláció tíz hónapig folyamatosan gyorsult.

Az ONS szerint az augusztusi infláció teljes kosarának átlagán belül a közlekedési költségek emelkedési ütemének valamelyes lassulása volt a fő oka annak, hogy az éves infláció kissé csökkent a múlt hónapban. A statisztikai hivatal adatai szerint a közlekedési ágazat árai éves összevetésben átlagosan 12,4 százalékkal emelkedtek augusztusban a júliusban mért 15,1 százalékos éves drágulás után.

Az üzemanyagárak a júliusi 43,7 százalékos éves emelkedés után augusztusban 32,1 százalékkal voltak magasabbak, mint a tavalyi azonos hónapban.

Az ONS kimutatása szerint a motorbenzin literenkénti kiskereskedelmi átlagára augusztusban 14,2 pennyvel (65 forinttal) volt alacsonyabb, mint júliusban.

A motorbenzin literje augusztusban átlagosan 1,7520 fontba (802 forintba), a dízelüzemanyagé 1,8660 fontba (854 forintba) került Nagy-Britanniában. Egy évvel korábban literenként 1,3460, illetve 1,370 fontért árulták a benzint és a gázolajat a brit töltőállomásokon – áll a statisztikai hivatal szerdai ismertetésében.

A brit infláció gyorsulása a hivatalos előrejelzések szerint korántsem ért véget.

A Bank of England legutóbbi negyedéves pénzügypolitikai jelentésében közölte: felülvizsgált prognózisa szerint az idei negyedik negyedévben az éves összevetésű infláció valamivel 13 százalék fölé emelkedik, mindenekelőtt a lakossági energiaárak meredek növekedése miatt.

A jegybanki előrejelzés kiadása óta azonban Liz Truss brit miniszterelnök bejelentette, hogy a megélhetési költségek emelkedésének megfékezésére kidolgozott cselekvési program keretében a kormány októbertől a következő két évre 2500 fonton (1,15 millió forint) befagyasztja a háztartásoknak évente számlázható átlagos energiaszolgáltatási díjat.

Londoni pénzügyi elemzők várakozása szerint az intézkedés nyomán a korábban vártnál alacsonyabb szinten tetőzhet a brit infláció.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) az augusztusi inflációs adatok szerdai ismertetése után közölte: eddigi becslése azt valószínűsítette, hogy az éves brit infláció októberben eléri a 14 százalékot, és 2023 januárjában tetőzik 14,9 százalékon.

A ház felülvizsgált szerdai előrejelzése szerint azonban a lakossági energiaárak kormányzati befagyasztása nyomán októberben 11 százalék körüli lesz a tizenkét havi infláció, és jövő januárban a cég korábbi prognózisában szereplő ütemnél hozzávetőleg 5 százalékponttal alacsonyabb éves infláció várható.(MTI)