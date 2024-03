Kik kerülnek idén az adóhatóság fókuszába? Megjelent a NAV 2024-es ellenőrzési terve

Az elmúlt években a NAV kiemelt fókuszt helyezett az adózók támogatására. Ennek célja az volt, hogy segítsék az adózók önkéntes jogkövetését és a kisebb súlyú hibákat, hiányosságokat az adózók maguk javítsák. Az adózók számára népszerű volt ez az új irány, ugyanis lehetőségük volt szankciók nélkül korrigálni. A támogató szemlélet sikeres vonalát továbbra is fenntartja a NAV, azonban bizonyos korrekció várható 2024-ben. Ugyanis a NAV is felismerte, hogy van egy olyan kör, amely rendszeresen csak felszólításra tesz eleget a kötelezettségeinek. Ők a jövőben nagyobb szigorra számíthatnak.

Mire számíthatnak a kiemelt és legnagyobb adózók 2024-ben?

A kiemelt adózók és legnagyobb adózók mindig is az ellenőrzések fókuszában voltak, őket a NAV pár évente megvizsgálja visszatérő jelleggel. Az ilyen cégeknél a NAV a hibák forrásaként az adókedvezmények felhasználását (például energiahatékonysági beruházási adókedvezmény, szociális hozzájárulási adóban igénybe vehető kedvezmények), magánszemélyeknek adómentesen teljesíthető kifizetéseket, rehabilitációs hozzájárulást, valamint a társasági adóalapot azonosította.

Kiemelten fogja ellenőrizni (az elmúlt évekhez hasonlóan) a NAV ezen adózók transzferár kötelezettégeit. A transzferár a kapcsolt (tehát nem független) felek egymás közötti ügyleteire alkalmazott árat jelenti. Az ilyen ügyleteket a felek kötelesek úgy árazni, mintha azok független felek között valósulnának meg. A transzferárazási kötelezettségek célja annak megakadályozása, hogy az egy csoporthoz tartozó adózók egymás között szabadon mozgathassák a nyereségüket, optimalizálva ezzel adókötelezettségeiket. Az autóipari szereplők különösen számíthatnak ilyen vizsgálatokra.

Az egy időben népszerű Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) üzemeltetők is kiemelt érdeklődésre számíthatnak az MRP-k kedvező adóztatására tekintettel.

Milyen szektorokat tekint kockázatosnak a NAV?

A NAV idén is azonosította azokat a szektorokat, amelyek fokozott hatósági érdeklődésre számíthatnak. Régi szereplői ennek a listának az őrző-védő, takarító és épületüzemeltetéssel foglalkozó, valamint az építőiparban tevékenykedő cégek. Mellettük továbbra is a hatóság fókuszában vannak a számítástechnikai termékekkel és élelmiszerrel kereskedő vállalkozók. A médiaszektor eddig is kiemelt figyelmet kapott a NAV-tól, azonban a reklámcégek mellett idén az internetes tartalomszolgáltatók és a rendezvényszervezők is számíthatnak a hatósági megkeresésekre.

A listán új szereplőként a cégcsoport részeként működő gyógyszergyártó és -kereskedő cégek is számíthatnak vizsgálatra, esetükben különösen az egymás között alkalmazott árakra és különadóra vonatkozó kérdésekre lehet készülni.

Az energiaszektor is a NAV fókuszába került, ellenőrzésekre számíthatnak mind a gázkereskedelemmel, mind a napelem-értékesítéssel és szereléssel foglalkozó cégek is.

Ellenőrzésre számíthatnak a szépségipari szereplők is, például a fodrászok kozmetikusok és műkörmösök, illetve a konditermek, személyi edzők adózása is a NAV vizsgálódásainak körébe kerülhet.

Újdonság, hogy a fentiek mellett a NAV kiemelten vizsgálja a tőzsdei kereskedésből, valamint kriptovalutából származó jövedelmet szerzők adókötelezettségeit.

Milyen adatok alapján végzi a NAV a kiválasztást?

A NAV mára a legnagyobb adatvagyonnal rendelkező állami szerv és ki is aknázza az ebben rejlő lehetőségeket. Egyrészt az ellenőrzésre történő kiválasztása során, másrészről pedig az ellenőrzés során is támaszkodik a NAV a kiterjedt adattárházára.

Az ebből kinyert közel valós idejű adatok pedig segítik a NAV-ot az adózók valós gazdasági tevékenységének megismerésében, gazdasági kapcsolatrendszerük áttekintésében.

Honnan származnak ezek az adatok? Egyrészről az adókötelezettségek teljesítése során megadott adatokból (online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, online pénztárgépek, EKÁER), másrészről pedig más állami szervek által gyűjtött adatokból (például Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, Üvegkapu). A hazai adatvagyon mellett az adóhatóság nemzetközi platformokról beszerzett adatokat is felhasznál, ilyenekhez például automatikus információcsere keretében jut hozzá.

Milyen további előnyökkel járnak a NAV ellenőrzései?

Az adóbevételek biztosítása mellett egyéb előnyökkel is járnak a NAV ellenőrzései. Például az üzemanyagtöltő állomásokon az üzemanyag minőségének mobillaboratóriummal való vizsgálata segít kiszűrni a motorra káros termékek forgalmazását. A fuvarozók ellenőrzése pedig segít kiszűrni a szabályok megsértésével versenyelőnyt szerző cégek kiszorítását a piacról.

A vámhatóságok is közreműködnek az akár egészségre vagy környezetre veszélyes termékek piacra való belépésének kiszűrésében, illetve a szankciók betartásában. Emellett természetesen megmaradtak a pénzügyi érdekeket védő feladataik is, amelyek fókuszában a vámérték vizsgálata van. Ezek a vizsgálatok korábban kifejezetten a távol-keleti országokból érkező ruházati termékekre vonatkoztak, azonban idén további termékekre is kiterjesztik az ellenőrzéseket.

Mit lehet tenni, ha vizsgálódni kezd a NAV?

„A NAV ellenőrzései egyre professzionálisabb és komplexebb kérdéseket vizsgálnak, ezáltal komoly szakmai kapacitásokat kötnek le az ellenőrzötteknél. Érdemes ezért a trendekkel és a bírósági precedensekkel naprakész szakembert megbízni már az ellenőrzések elején, hogy kezelhetők legyenek a kockázatok.” – hívja fel a figyelmet dr. Ramocsa Dávid, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda adóperes ügyvédje.

A Deloitte-ról

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.