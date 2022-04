Kiderült, milyen biztosításokat kötnek a kkv-k

Közel minden cégnek van biztosítása, leggyakrabban kötelező-, casco- és általános felelősségbiztosítást kötnek – derült ki a K&H kkv bizalmi index legfrissebb eredményeiből. A mezőgazdasági cégek a legaktívabbak, 94 százalékuk rendelkezik valamilyen biztosítással. Választáskor az ár-érték arány a legfontosabb szempont, de a személyes ügyfélszolgálat is lényeges.

A kkv szektorban átlagosan a cégek 89 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással – derült ki a K&H kkv bizalmi index 2021 utolsó negyedéves eredményeiből, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait vizsgálja. „A megkérdezett vállalkozások 62 százaléka rendelkezik gépjárműbiztosítással, azaz kgfb-vel vagy casco-val, de általános felelősségbiztosítása is 10-ből 6 kkv-nak van” – ismertette az eredményeket Kaszab Attila a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese és nem-életbiztosítási üzletágának vezetője.

Nem meglepő módon a legnagyobb arányban az agrárcégek biztosítottak (94%), hiszen rendkívül magas kockázatnak vannak kitéve. Az aszály, a jégeső vagy a fagykár ugyanis a termés meghatározó részét pillanatok alatt elviheti, és ezzel a termelési ciklusban akár minden bevétel kárba veszhet. Biztosítottság tekintetében a mezőgazdasági szektort az ipari, építőipari kkv-k követik (91%), a kereskedelemben (88%) és a szolgáltatók között (87%) viszont átlag alatti a biztosítással rendelkezők aránya.

Az is megfigyelhető a megkérdezettek körében, hogy minél nagyobb egy kkv, annál jellemzőbb, hogy van általános felelősségbiztosítása, illetve céges gépjárműve és így kötelező felelősségbiztosítása. Amíg a mikrocégeknél 59 százalék az utóbbit kötők aránya, a kisvállalkozásoknál 61 százalék, a középvállalkozásoknál pedig 85 százalék. Általános felelősségbiztosítása a legkisebb kkv-k 51 százalékának, a közepes méretűek 66 százalékának van, a legnagyobbak viszont már 10-ből 8 esetben rendelkeznek vele.





A szektorspecifikus biztosítások aránya is növekedhet

Az egy-egy szektorra jellemző, speciális biztosítások tekintetében szintén az agrárium jár az élen, ahol a cégek 53 százalékának van mezőgazdasági biztosítása, a szolgáltató vállalkozások 46 százalékának szakmai felelősségbiztosítása, míg az iparban és az építőiparban ehhez képest jóval alacsonyabb (26%) az építési-szerelési biztosítással rendelkező vállalkozók száma. „A kkv-knak a mostani, kifejezetten bizonytalan helyzetben egyértelműen magasabbak a kockázatai, ezért minél szélesebb körű védelmet nyújtó biztosításokra van szükségük. Így többeknek érdemes lehet például vagyonbiztosítást kötni, amely természeti, elemi katasztrófák, például árvíz, felhőszakadás vagy jégverés esetén is fedezi a károkat. Ezek a biztosítások amellett, hogy segítenek a nehéz helyzetekben talpon maradni, testreszabhatók, így köthetjük őket úgy, hogy csak azon váratlan események ellen legyünk védve, amelyek a cégünkkel reálisan meg is történhetnek. Emellett a szakmai felelősségbiztosítás is többeknek megfontolandó lehet, amellyel a vállalkozás tevékenységéből adódó kockázatokat lehet kivédeni” – tette hozzá Kaszab Attila.

Egyre népszerűbbek a digitális megoldások

Ár és személyes kapcsolatok – főként ez alapján döntenek biztosításukról a vállalkozások. Tízből kilenc kkv-nak (88%) nagyon fontos az ár-érték arány, biztosító választásakor, ezt szorosan követik a korábbi pozitív tapasztalatok (85%) és a lefedett kockázatok (83%). A digitális megoldások térnyerését mutatja, hogy jelentőségben az online elérhetőség (71%) felzárkózott közvetlenül a személyes ügyfélkiszolgálás (79%) és a személyes kapcsolattartó (78%) mellé, miközben a fiókhálózat közelsége a legkevésbé fontos 44 százalékkal.

a K&H kkv bizalmi indexről

A K&H Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A K&H kkv bizalmi index a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi mérés, melyet az Impetus Research készített, 2021. november 11. és december 6. között történt. Készült a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére.

A kutatásban megkérdezett vállalkozások méret és árbevétel-kategória szerint:

mikrovállalkozások (20 – 100 millió Ft)

kisvállalkozások (101 – 300 millió Ft)

középvállalkozások (301 millió Ft – 2 milliárd Ft)