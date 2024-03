K&H: több mint 50 százalékkal nőtt a privátbanki ügyfelek befektetése

Jelentősen, több mint 50 százalékkal, 737 milliárd forintra nőtt a K&H privátbanki ügyfelek befektetési alapokban lévő vagyona 2023 és 2024 januárja között – közölte a pénzintézet pénteken.

A beáramló friss tőke mellett a kötvény- és vegyes alapok kiemelkedő teljesítménye járult hozzá a bővüléshez.Ábrahám András, a K&H privátbank vezetője a közleményben elmondta: a növekedés részben a kiemelkedő hozamoknak, másrészt a beáramló friss pénzeknek köszönhető.Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája elmondta, hogy a kötvényeket, részvényeket és pénzpiaci eszközöket is tartalmazó vegyes alapok és a kötvényalapok értek el kiemelkedő hozamot. A legtöbb ilyen alap két számjegyű növekedést hozott tizenkét hónap alatt, emellett volt olyan, amely 19 százalékos kiugró hozamot ért el 2024 és 2023 január között.A legkedveltebb termékekről szólva közölték, hogy a privátbanki ügyfelek körében is népszerűek voltak a fenntarthatóságot fókuszba helyező megtakarítások. Az úgynevezett felelős befektetések állománya idén januárban 270 milliárd forint volt, ez már közel 40 százaléka a privátbanknál lévő teljes befektetési alap állománynak – tette hozzá Ábrahám András.Az idei kilátásokról Bánhalmi Gábor elmondta: a nemzetközi piacokon az elmúlt egy-két évben jellemző bizonytalanság enyhülni látszik. Vannak kedvező növekedési kilátások, de azért sok kockázattal is számolni kell, köztük a geopolitikai feszültségekkel és az ahhoz köthető kockázatokkal.A szakemberek szerint az látszik, hogy a banknál legalább 30 millió forint megtakarítással rendelkező privátbanki ügyfelek körében továbbra is a rövid kötvény és pénzpiaci alapok a legnépszerűbbek, de sokan keresik a kötvénytúlsúlyos vegyes alapokat is, leginkább felelős befektetési alapok formájában – jegyezte meg.(MTI)