K&H: sok fiatal elbizonytalanodott

Az idei második negyedévben mért +11 pontos eredmény egyértelmű visszaesés az előző negyedévhez képest, egyúttal lényegében megegyezik a 2022 vége előtt mért szintekkel. Ugyanakkor azért jóval elmarad a 2021 első negyedévében mért +20 pontos csúcsértéktől.

A részletes eredményekből kiderül, hogy a fiatalok 33 százaléka elégedett az életével, míg az idei első negyedévben még 38 százalékos volt az arányuk. A fiatalok majdnem fele, 48 százaléka bizonytalan – azaz elégedett is, meg nem is -, az ő hányaduk az előző negyedévben még 44 százalékot tett ki . Az elégedetlenek aránya maradt 20 százalékos. Összességében tehát az elégedettek aránya csökkent, az életüket felemásan értékelő fiataloké pedig nőtt.

A kutatás a fiatalok jövőképét is górcső alá vette. A derűlátó fiatalok aránya 67 százalékról 63 százalékra csökkent egy negyedév leforgása alatt, azaz bár csökkenés történt, de a 19-29 évesek körében azért többségben vannak, akik optimisták a saját jövőjüket tekintve. Ugyanakkor a pesszimisták aránya 16 százalékra csökkent az első negyedéves 19 százalékról, így az ifjúsági index legfrissebb eredményeiből leginkább az látható, hogy nőtt a jövőképét ingatagnak érző fiatalok aránya.

A következő hetekben a pénzintézet publikálja az ifjúsági index második negyedévi részletes eredményeit, amelyek választ adnak arra, hogy a fiatalok hogyan látják az anyagi és munkaerőpiaci helyzetüket, milyen fizetéssel számolnak a jövőben, valamint kiderül továbbá, milyen véleménnyel vannak az oktatásról.

A K&H 2012 utolsó negyedévében indította el a 300 fő megkérdezésével zajló, nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, valamint 2016 óta a gazdasági aktivitás szerint a 19-29 éves korosztályt reprezentáló felmérést. A válaszok alapján megszülető részeredményekből képződik egy összesített index, ami -50 és +50 közötti skálán helyezkedik el. A +50 pont a maximum, ami azt jelezné, hogy minden válaszadó elégedett, és nem tart attól, hogy romlani fog a helyzete. Az elméleti -50 pont minimum ezzel szemben azt mutatná, hogy minden válaszadó elégedetlen, és nem számítanak arra, hogy ez a helyzet javulni fog. A második negyedéves felmérés 2023. május 2-4. között készült, az előző kutatásokhoz hasonlóan a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére.