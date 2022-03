K&H: rendkívüli szigorítás várható a jegybanktól

A jelentős forintgyengülés miatt a Magyar Nemzeti Bank várhatóan rendkívüli lépésre kényszerül, erre jó alkalom lehet a monetáris tanács kedden esedékes nem kamatdöntő ülése Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője szerint.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a forint értékvesztése miatt szinte biztosan módosítani fognak kedden a monetáris feltételeken. Ugyanakkor megjegyezte, hogy rendkívüli kamatdöntő ülést bármikor összehívhat a jegybank, így akár hétfőn is sor kerülhet erre.

A döntés a szakértő szerint az alapkamat emelés és a kamatfolyosó eltolása lehet. Az előbbi a jelenleg 3,4 százalékról akár 100-200 bázisponttral is nőhet, és hasonló mértékkel emelhetik az egynapos betét 3,4 százalékos és az egynapos hitel 5,4 százalékos szintjét – írta Németh Dávid. Úgy vélte, ezzel a lépéssel teret adhat az MNB annak, hogy csütörtökön az egyhetes betét kamatát a mostani 5,35 százalékról tovább növelje.

Az elemző utalt arra, hogy a devizatartalék felhasználásával is tompítható a leértékelődés. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a leértékelődés által érintett régiós jegybanok, mint a cseh és a lengyel esetében a tartalékok aránya magasabb, mint Magyarországon.

Felidézte: az euró árfolyama hétfőn megközelítette a korábban soha nem látott 400 forintos szintet, ez azt jelenti, hogy a magyar deviza az euróval szemben az idén több mint 9 százalékkal gyengült. Ezzel párhuzamosan a forint a dollárral szemben több mint 10 százalékot veszített az értékéből – tette hozzá.



Már az elmúlt napokban is fokozatosan gyengültek az Ukrajnához közel eső feltörekvő piaci országok devizái, így a cseh korona, a lengyel zloty és a forint, hétfőn pedig újabb erőteljes eladási hullám bontakozott ki, a magyar deviza újabb történelmi mélypontokra zuhant. Hétfőn kora reggel még 390 forint alatt volt a jegyzés, délelőtt viszont már 400 forinton közelében is jegyezték – írta Németh Dávid.A forintgyengülés hátterében a háború okozta bizonytalanság áll, sok befektető szabadul a kockázatosabbnak tartott eszközöktől, így a régiós devizáktól is – hangsúlyozta a K&H vezető elemzője.(MTI)