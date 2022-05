K&H: ha pénz áll a házhoz, mit tehetnek a fiatalok?

A tanév utolsó szakasza a gyerekek, fiatalok számára a mindennapos pénzügyekben is új helyzetet teremt. Elsősorban azért, mert ilyenkor ajándékokhoz vagy akár pénzbeli jutalomhoz jutnak. Például a húsvéti ünnepek miatt, de ilyen lehet a ballagás is vagy éppen a jó bizonyítványt is honorálhatják a szülők. A nyári szünetben a diákok tovább növelhetik a bevételeiket, ha nyári munkát vállalnak. Bár a már említett különleges alkalmak – húsvét, ballagás, tanévzárás – során befolyó összegek vagy a diákmunkáért járó fizetés extra bevételként jelentkezik, fontos, hogy nem szabad elpazarolni a hirtelen jött “pénzügyi szabadságot”. Sőt, érdemes takarékoskodni például a vágyott digitális eszközre, okostelefonra, tabletre, számítógépre. Érdemes eltöprengeni azon is, ha a diáknak még nincs bankszámlája, akkor elindulni ezen az úton, vagyis nyitni egy fiataloknak szánt bankszámlát. Ez indokolt lehet például az iskolaváltásnál is, leginkább azoknál, akik általánosból középiskolába vagy az utóbbiból a felsőoktatási intézménybe mennek. Ezzel ugyanis a korábbi időszakhoz képest mind az életben, mind a pénzügyek terén is önállósodhatnak. Ha pedig megvan a bankszámla, akkor ahhoz célszerű kártyát igényelni, amit rögtön digitalizálni lehet, vagyis be lehet költöztetni az okostelefonba vagy okosórába. Fontos azonban, hogy a kézre eső fizetés mellett a megtakarításokat is kényelmesen nyomon követhetik. Így megtanulhatják, hogy a befolyó extra összegekhez rövidebb vagy hosszabb távú megtakarítási célokat rendeljenek, és az azonnali költés helyett mindig a takarékoskodásra törekedjenek. A pénzügyi tudatosságot a legfiatalabbakkal megismertető, évtizedes múltra visszatekintő, általános iskolás és középiskolás diákoknak megrendezett K&H Vigyázz, kész, pénz! – pénzügyi vetélkedő újabb fordulón van túl. Az idei versenyre összesen 2423 csapat nevezett be, közülük nyolc régióból összesen 160 csapat jutott be az április 11-én és 12-én megrendezett regionális középdöntőbe. Minden régióból a legjobbak jutottak be a májusi döntőbe, ahol kiderül, ki lesz a végső nyertes. A vetélkedő és az ahhoz kapcsolódó ismertanyag számtalan mindennapos pénzügyi kérdésre ad választ. Ilyen például, hogy mit érdemes kezdeni az extra bevételekkel. Ehhez passzol a K&H Vigyázz, kész, pénz! tananyagának megtakarításokkal foglalkozó fejezete, amelyből többek között kiderül, hogy a gyerekek bevételeit érdemesebb a bankban, megtakarítási formákban tartani, mint készpénzben. Előbbiek ugyanis kamatoznak, azaz gyarapodik az összeg, a készpénzre ez viszont nem igaz.