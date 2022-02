K&H Bank: a mesterséges intelligencia előretörése számos újdonságot hoz a bankolásban

A mesterséges intelligencia (MI) előretörése a digitalizáció új szintjét jelenti mind a lakosságnak, mind a vállalatoknak a pénzügyeik kezelésében, a cégeknek hatékonyabb működést, az ügyfeleknek pedig kényelmesebb, gyorsabb ügyintézést tesz majd lehetővé – mondta Németh Balázs, a K&H Bank innovációs vezetője a pénzintézet pénteki online sajtótájékoztatóján.

A bank a “& innováció 2062-ben” című rendezvényén kifejtette: a láthatatlan bankolás lehet az egyik út, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell majd bíbelődni az utalásokkal, határidőkkel. A bankszámla “tudni fogja”, mikor kell befizetni például a rezsiszámlákat vagy egy cég esetében a megrendelés ellenértékét. Szerinte erre nem kell 2062-ig várni, mivel kellően fejlett az emberiség az MI kezelésére.

A mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések kiemelten fontosak. “Elképzelhető például, hogy az MI segítségével hangvezérelt lesz a bankolás. Akár úgy, hogy a mobilbanknak utasításokat adunk az utalásra” – mondta.

Számos kérdést felvet mindennek a kifejlesztése, a technológia és az ember közötti kommunikációban például. Szerinte az emberi munkára továbbra is szükség lesz a legtöbb területen, így a mindennapi bankolásban is. Viszont a mesterséges intelligenciára rengeteg időrabló feladatot lehet bízni – jelezte.

Szólt arról, hogy a bank innovációs indexe alapján a magyar vállalkozások maximum egyharmada kezeli a jövő kihívásait megfelelően, nagyjából fele a cégeknek nem tartja relevánsnak digitális transzformációt. A kutatásban, amely a 300 millió forintot meghaladó éves árbevételű magyar cégek elmúlt két évben megvalósított fejlesztéseit vizsgálta, azt is megállapították: a 300 millió és 1 milliárd forintos forgalmú cégeknek csak 25 százaléka szélesítette a kínálatát újdonsággal.



A K&H Bank a legutóbbi adatok szerint kiemelkedő, 59 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el 2021 első kilenc hónapjában, 98 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A növekvő hitelezési és betéti állománynak köszönhetően a bank rendkívüli tételek nélküli eredménye 30 százalékkal, 54,9 milliárd forintra nőtt. A saját tőke 439 milliárd forint, a mérlegfőösszeg 4556 milliárd forint volt 2021 első háromnegyed évének végén. A banknak országosan 3700 munkatársa van, 200 lakossági ügyfélpontot üzemeltet, csoportszinten 1,5 millió ügyfele van.(MTI)