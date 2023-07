K&H: a legjobb digitális bank Magyarországon

A Global Banking and Finance Review Magazine az Egyesült Királyság egyik vezető pénzügyi szaklapja. A magazin kiadója a Global Banking and Finance Review Awards-ot 2011-ben alapította, hogy ezzel ismerje el a világ pénzügyi iparának kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézményeit. A kiadó azokat a vállalatokat díjazza, amelyek innovációt visznek a globális pénzügyi világba és kiemelkedő változásokat indítanak el. A zsűri értékeli a vállalatirányítás és a társadalmi felelősségvállalás terén végzett tevékenységet is. Az évek során a Díj sokat fejlődött, immár nem csupán pénzintézetek és biztosítók, hanem például befektetési és ingatlanalap-kezelők, továbbá más, a pénzügyi területen tevékenykedő szolgáltatók is megkaphatják. az ügyfelek nagyon kedvelik A K&H-nak 650 ezer digitálisan aktív ügyfele van. A mobilbank 2013-as bevezetését követően az elmúlt tíz év a folyamatos fejlesztések korszaka volt. 2020 óta a mobilbankot aktívan használók száma megkétszereződött, immár elérte az 560 ezer ügyfelet. Az új lakossági számlanyitások 60 százaléka online történik. Az ügyfelek havonta mintegy másfél millió átutalást kezdeményeznek, az érintésmentes fizetések száma eléri a havi 3 milliót, ezek egyötöde már okosórával történik. Az ügyfelek egyre több bankkártyát digitalizálnak, a bankkártyatranzakciók 23 százaléka digitális pénztárcából történik. Az appstore-okban a K&H mobilbankját a magyar pénzintézetek hasonló applikációihoz képes a legjobbnak minősítik a felhasználók. messze több, mint hagyományos bank „A K&H-nál a digitális megoldások elsőbbséget élveznek, de mindig az embert, az ügyfelet helyezve a középpontba” – nyilatkozta a díj kapcsán Guy Libot, a K&H vezérigazgatója. Hozzátette: „A K&H számára az ügyfélélmény fokozása az első, az, hogy ők minél gyorsabban, kényelmesebben és egyszerűbben tudják elintézni mindennapos pénzügyeiket”. A vezérigazgató elmondta: a K&H az IT-területen mintegy 400 közvetlen kollégát és több száz szerződéses szakembert foglalkoztat, de az eredmények nem csupán az ő munkájukat dicsérik. „Majd’ 4000 munkatársunk minden nap azon dolgozik, hogy folyamatainkat minél jobban egyszerűsítve, majd digitalizálva és automatizálva tudjunk ügyfeleinket minőségi szolgálatásokkal és termékekkel kiszolgálni.” A mobilbankban immár több, mint 60 funkció érhető el – a hagyományos banki szolgáltatásokon kívül befektetések és biztosítások is intézhetőek. Sőt, olyan szolgáltatások is elérhetőek, amelyek túlmutatnak a hagyományos pénzintézeti tevékenységen, például tömegközlekedési jegyeket lehet vásárolni. „A bank tehát »beköltözött« az ügyfelek zsebébe, de amióta Kate, a személyes digitális asszisztens is elérhető, tulajdonképpen olyan, mintha egy bankár is beköltözött volna ugyanoda…” – nyilatkozta Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője. Hangsúlyozta, hogy „az új mobilbankkal K&H technikailag is elindult azon az úton, amelynek következő állomása egy igazi »életmód applikáció«, amely az ügyfelek mindennapjainak természetes segítője”.