Kevin McCarthy lett az amerikai képviselőház új elnöke

Hosszas eljárás után az amerikai képviselőház megválasztotta elnökének Kevin McCarthyt, a Republikánus Párt jelöltjét.

A kongresszusnak 15 szavazás után, szombatra virradóan sikerült eredményre jutnia.

Az utolsó előtti szavazási fordulóban McCarthy mindössze egyetlen szavazatra volt az abszolút többségtől, ezt követően a ház úgy döntött, még egy szavazási kört tart. Ezen a korábban McCarthy ellen szavazó hat képviselő tartózkodott, így 216 vokssal a kaliforniai politikus elnyerte a házelnöki pozíciót.

A demokrata párti képviselők a 15. választási fordulóban is egységesen, mind a 212-en a képviselőcsoport vezetője, Hakeem Jeffries mellett voksoltak.

A szavazás után Hakeem Jeffries hivatalosan is a demokraták alsóházi vezetője lett, ezzel ő az első színesbőrű, aki valamely párt vezetői tisztségét tölti be a kongresszusban.

Az éjszakába nyúló szavazás után Donald Trump korábbi és Joe Biden jelenlegi elnök is üzenetben gratulált McCarthynak megválasztásához.

Megválasztása érdekében és az ellene szavazók követelésére McCarthy késznek mutatkozott több eljárási szabályt módosítani a képviselőházban, amelyek több jogot biztosítanak a képviselőknek az egyes törvényjavaslatok áttekintésében, valamint a házelnök munkájának ellenőrzésében.

A Republikánus Párton belül Kevin McCarthy megválasztását a konzervatív szárny, az úgynevezett Szabadság-választmány (Freedom Caucus) tagjainak egy része gátolta kedd óta.

A házelnök megválasztása után a képviselőház tagjai letehetik képviselői esküjüket, és megkezdhetik a törvényhozói munkát. 164 éve nem volt rá példa, hogy ilyen sokáig nyúljon el az alsóház elnökének megválasztása.

A pénteki szavazásokat megelőző vitában a képviselőházi többséget adó republikánusok közül többek között Mike Garcia kaliforniai képviselő érvelt Kevin McCarthy mellett, akinek megválasztását nem a házelnök személye miatt sürgette, hanem a törvényhozás előtt álló feladatok elvégzésének megkezdésével indokolta. Ezek között említette a határválság kezelését, a kábítószer-csempészet és a bűnözés visszaszorítását.

Mike Garcia egyben köszönetet mondott a kongresszus épületében, a Capitoliumban dolgozó biztonsági személyzet munkájáért, amivel utalt a két évvel ezelőtt, 2021. január 6-án a törvényhozás épületének megtámadásába torkoló zavargásokra Washingtonban. Az évforduló napján Joe Biden elnöki érmet adományozott a Capitoliumot védő hatóságok 12 tagjának.

Az Egyesült Államok 118. Kongresszusa kedden ült össze. Az alsóházban, a képviselőházban a republikánusok 222-212 arányú szavazati többségben vannak, de egy mandátum üres, mert az arra novemberben megválasztott képviselő időközben elhunyt. A felsőházban, a szenátusban a szavazati arányt tekintve a demokratáknak van 51-49 arányú többsége.(MTI)