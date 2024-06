Van igény rá, de még mindig kevesen értik az egészségpénztárat

Mostanra lezajlottak az egészségpénztárak küldöttközgyűlései, elfogadták az előző évi beszámolókat. Az egészségpénztárak taglétszáma és az általuk kezelt vagyon továbbra is növekszik, de a lakosság nagy része még mindig veszni hagyja az akár 150 ezer forint állami támogatást. A BiztosDöntés.hu arra keresi a választ, hogy miért van ez így.

Nő az egészségpénztárak tagsága

Az egészségpénztárak tagsága évek óta dinamikusan nő. A Covid járvány alatt az állami egészségügy helyett gyakran kénytelenek voltunk a magánorvost választani, majd jött a megemelkedett infláció, amely miatt a betegek keresni kezdték a spórolás lehetőségeit. Erre lehetséges válasz az egészségpénztár, amely egy célzott megtakarítás kifejezetten egészségügyi kiadásokhoz, adókedvezménnyel egybekötve.

Az állami ellátórendszerben tapasztalható várakozási idők azóta is sokakat terelnek a magánegészségügy irányába. Ennek megfelelően az egészségpénztári taglétszám folyamatosan nő, és vele együtt a tagok befizetései is emelkednek.

Erre szükség is van, hiszen a magánorvosi szolgáltatások ára is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. A népszerűbb szakterületeken akár 40 ezer forintot is fizethetünk egy-egy orvosi vizitért.

A tagok befizetései akkor is nőnek, ha a munkáltatói befizetések nem követik ezt az emelkedést, sőt, akár csökkennek is. Összességében a munkáltatók egyre kisebb részt vállalnak az egészségpénztári befizetésekből, az emberek tehát magukról is hajlandók gondoskodni.

Takarékoskodni is hajlandók a tagok

Sőt, a tétet ennél magasabbra is emelik – emeli ki Simondán Eszter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Úgy tűnik, hogy a pénztártagok igyekeznek maximalizálni az egészségpénztári befizetések után járó adóvisszatérítést, és hajlandók megtakarítást is képezni a pénztárban.

Az egészségpénztári befizetések 20 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot a tagok visszaigényelhetik a személyi jövedelemadójukból. Bár a BiztosDöntés.hu véleménye szerint az adókedvezmény lehetne magasabb is, hiszen az összege hosszú évek óta változatlan, de sokan vannak, akik a befizetéseik alapján nem tudják kihasználni a maximum keretet.

Ehhez ugyanis havi 62 500 forint, azaz évi 750 ezer forint befizetésre lenne szükség. Az adókedvezményt azonban két módon is lehet növelni.

Az egyik az, ha prevenciós szolgáltatásokat vesz igénybe a pénztártag, például szűrővizsgálatokra jár. Ezen szolgáltatások árának 10 százalékát a maximum erejéig szintén visszaigényelheti az adójából.

A másik lehetőség, hogy a pénztárban tartott megtakarítását két évre leköti a tag, amely után a lekötés évében szintén 10 százalék jár.

A pénztártagok lekötései is jelentősen nőttek az elmúlt évben, esetenként 10 százalékos mértékben. A tagok tehát úgy gondolják, hogy a pénzük jó helyen van az egészségpénztárban, és igyekeznek a jövőbeli kiadásaikra félretenni.

Hiába azonban a növekvő taglétszám, növekvő pénztári vagyon és szolgáltatási kiadások, még mindig nagyon kevesen használják ezt a lehetőséget, és hagyják veszni az akár 150 ezer forintos adókedvezményt.

Lenne tér a fejlődésre

Tere pedig lenne a fejlődésnek. A magyarok ugyanis nemcsak úgy érzik, hogy sokat költenek saját zsebből az egészségükre, az adatok is ezt mutatják. Magyarországon több, mint 4 ezer milliárd forint megy egészségügyi kiadásokra. Ebből az emberek több, mint ezer milliárd forintot fizetnek saját maguk. Ez Uniós összehasonlításban is magas arány, jelentősen meghaladja a 15 százalékos EU-s átlagot.

Ugyanakkor önkéntes egészségügy-finanszírozás keretein belül (ilyen az egészségpénztár is) mindössze 118,5 milliárd forintot fizetnek az emberek. Ez a lakosság által vállalt kiadásnak mindössze 12 százaléka, a teljes egészségügyi kiadásnak pedig a 3 százaléka. Ráadásul az egészségpénztári tagok nagy része, közel 60 százaléka nem használja az egészségpénztár szolgáltatásait, inaktív.

Az egészségpénztár adta lehetőségeket tehát kevesen ismerik, vagy ha mégis, akkor nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan szolgálhatná az egészségüket és ezzel együtt a pénzügyi tudatosságot is.

Az egészségpénztárak a maguk keretei közt igyekeznek tájékoztatni a tagokat, de a hirdetési potenciáljuk jelentősen elmarad például a bankokétól. Ezen felül jót tenne a szolgáltatásnak némi egyszerűsítés is, hogy a lehetőség jobban érthető és kényelmesebben használható legyen.

A nagyobb pénztárak, de akár a kisebbek is rendszeresen tartanak sikeres akciókat, nyereményjátékokat, amelyek kedveltek ugyan, de a tagok nagy részének a mobilizálása továbbra is nehéz. A kedvezmények növelésén túl az állam a tájékoztatásban vállalt nagyobb szerepe is fontos lenne – véli a BiztosDöntés.hu szakértője.

Az egészségpénztár pozitív hatása az egészségre

Az egészségpénztárak tapasztalati alapján az egészségpénztárak tagjai többet törődnek az egészségükkel, mint a pénztári tagsággal nem rendelkező társaik. Ebben a pénztárak is jelentős szerepet vállalhatnak a szolgáltatási palettájukkal és a tagok tájékoztatásával.

Több pénztár kínál a tagjai számára egészségbiztosítási vagy szűrővizsgálati csomagokat, illetve egy-egy magán rendelőintézettel összefogva kedvezményes vizsgálatokon vehetnek részt rajtuk keresztül a tagok.

A KSH adatai alapján a lakosság saját zsebből finanszírozott egészségügyi kiadásainak mindössze 1 százalékát költi prevencióra, míg az egészségpénztári tagoknál ez az arány 23 százalék. Az egészségpénztári tagok tehát nem csupán a kedvezmény vagy a hozamok miatt tagjai a pénztárnak, valóban többet törődnek az egészségükkel.

Kényelmes használat

Az egészségpénztárak igyekeznek a szolgáltatásaikat minél kényelmesebbé tenni a tagjaik számára. Több pénztárnál van lehetőség online belépésre. Nincs szükség nyomtatásra és postázásra, és a tagsághoz szükséges azonosítás is elvégezhető elektronikusan, sok egyéb pénztári üggyel együtt.

Már öt egészségpénztár kínál modern, a bankkártyával összeköthető egészségkártyát. A csapat legújabb tagja az OTP Egészségpénztár, amely egy nyereményjátékkal várja a funkciót beállító tagokat. A pénztár a Prémium, az IZYS a Patika és az Új Pillér Egészségpénztárakhoz csatlakozott az új kényelmi szolgáltatás bevezetésével.