Kevesebbet költünk, de többet rendelünk online, karácsony előtt

Bár látványosan növekszik az online megrendelések száma a múlt évi adatokhoz képest, ez nagyrészt a külföldi e-kereskedők térnyerésének köszönhető – derül ki a GKID e-kereskedelmet vizsgáló aktuális felméréséből és az idei karácsonyi szezonra adott előrejelzéséből. Ha a megrendelt termékek értéke csökken is, a küldemények darabszáma várhatóan tovább emelkedik.

„A tavalyihoz hasonlóan várhatóan az idei negyedik negyedév növekedési dinamikája is hozza a 9-10 százalékot az e-kereskedelemben, de mindez reálértéken egészen biztosan csökkenést jelent. Az alávásárlás és a kisebb darabszámú kosarak miatt az átlagos kosárérték várhatóan nominálisan stagnál a szezonban, viszont a vásárlási gyakoriság emelkedik” – összegezte Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója. A cég felmérése szerint a hazai online kereskedők ennél valamivel optimistábbak és 10-12 százalékos forgalomnövekedésre számítanak – ami még mindig nem érné el az infláció szintjét.

Elmarad-e idén a karácsonyi roham?

Az év utolsó heteinek egyik forgalomgeneráló időszaka a Black Friday, amely idén már nem is egy napra koncentrálódik. Ahogy a GKID is megállapítja: a kereskedők igyekeznek a korábbinál jelentősebb akciókkal költekezésre bírni a vásárlókat, már akár november elejétől. És bár érezhetően visszafogottabb a vásárlási kedv, kevesebbet és kevesebbért vásárolnak az online térben is, a karácsonyi szezon azért nem marad el: „Az online tranzakciószám nem lesz kevesebb, csak sok esetben kisebb értékű termék kerül a fa alá, illetve egyre több lesz az olyan ajándék, amit külföldről szereznek be” – mutat rá Madar Norbert.

Ha a belföldi webáruházaknak készülniük is kell a forgalomcsökkenésre, az őket kiszolgáló logisztikai partnereknél, futárszolgálatoknál várhatóan nemhogy nem csökken, mint inkább növekszik a munkamennyiség. Mert attól még, hogy a megrendelt küldeményekben kisebb értékűek a termékek, a csomagszám nem csökken, sőt, a külföldi webáruházakból feladott küldeményeket is rendszerint a hazai futárszolgálatok kézbesítik.

Bírni fogják-e a futárok a terhelést?

Növekvő csomagmennyiségre készülnek az Express One Hungary Kft.-nél is, ahol kapacitásbővítéssel reagáltak a folyamatos piaci bővülésre: „Ősszel új, 750 négyzetméter összterületű depót nyitottunk Nyergesújfalun, ami már a 41. depónk az országban. A csúcsidőszakban növeljük a raktárban dolgozó kollégáink létszámát, a kiscsomag szorterünk pedig 0-24-ben, folyamatosan működni fog. A futárok munkáját éjszakai előszortírozással segítjük” – mondta el az idei szezonnal kapcsolatos tervekről Pesztericz Péter, az Express One Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A tavalyi évben a legnagyobb csomagforgalom a december 12. – december 17. közötti időszakra esett – akkor 326.000 küldeményt kézbesített az Express One Magyarországon. Idén ezt a küldeményrekordot már novemberben megdöntötték, a november 13. – november 17. közötti időszakban, szombati munkanap nélkül is 360.000 küldeményt juttattak célba a cég futárai. “Azt jósoljuk, hogy idén is az 50. hét lesz a legerősebb, 390.000 – 400.000 közöttire kalkuláljuk a küldemények mennyiségét” – árulta el Pesztericz Péter.

Gyakoribb a kártyás fizetés, de ritkább az előrefizetés?

Amiben minden bizonnyal növekedés várható, az a kártyával fizetett utánvétes küldemények aránya. 2023 első három negyedévében minden harmadik utánvétes küldeményt fizettek bankkártyával, ez az év utolsó heteiben várhatóan felkúszik 40%-os arányra. 2022-ben ez a részarány még csak 25%-os volt.

Meglepő adatnak tűnhet, hogy a 2022-es évhez képest növekedett azon webáruházas küldemények aránya, amelyeknél utánvétet is kezelnek a futárok – 44%-ról 50%-ra. Pesztericz Péter szerint ez arra utal, hogy a vásárlók bizalma az előrefizetés iránt nem növekszik, sőt, inkább csökken: “Befolyásolhatja ezt a tényt az is, hogy egyre jobban terjednek a különböző internetes csalások, sokan ezért félnek előre fizetni a megrendelt termékért. Viszont az utánvétes kézbesítésnél már egyre gyakrabban használják a bankkártyájukat, ha már úgy gondolják, hogy megbízható cég kezébe adják.”