Kétszázmilliárd forintból fejleszthetik a vállalkozásokat

Július 12-19. között adhatók be első körben a fejlesztésekre vonatkozó pályázatok

Jelentős összeget, kétszázmilliárd forintot költhetnek a hazai kis- és középvállalkozások a következő időszakban korszerű, digitális vállalkozásfejlesztésre egy új uniós támogatás felhasználásával. A jelenlegi hétéves közösségi költségvetés egyik kiemelt támogatási célja a digitalizáció, melyre a magyar fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel összhangban az Unió is jelentős forrásokat áldoz. Noha e téren az elmúlt években jelentős fejlődést mutattak a magyar vállalkozások, a most nyíló források igénybevételével, a június közepén megjelent GINOP Plusz-1.2.1-21. pályázat keretét felhasználva magasabb szinteket is sikerülhet megugrani. A komplex konstrukció elsősorban a vállalkozások infokommunikációs és technológiai fejlesztését, modernizálását és korszerűsítését támogatja. A Modern Vállalkozások Programja vezetőinek várakozása szerint hazai és nemzetközi szinten is növeli a magyar vállalkozások versenyképességét a pályázati támogatásból megvalósuló számtalan jövőbeni fejlesztés.

Kétszáz milliárd forint a tét a következő félévben

A tervezett keretösszeg összesen 200 milliárd forint, amelyre három szakaszban pályázathatnak az érintett mikro-, kis-, és középvállalkozások idén július és jövő év januárja között. Az első benyújtási szakaszban július 12. és 19. között 100 milliárd forint a rendelkezésre álló keret. Amelyik vállalkozásnak több időre van szüksége a felkészüléshez, októberben és januárban még lehetősége adódik majd a fennmaradó keretből támogatáshoz jutni.

Szoftverek és informatikai eszközök egyaránt beszerezhetők

A vállalkozások működését többféle módon, összesen 14 vállalatirányítási területen segítik a jövőbeni fejlesztések, legyen szó akár online marketing, pénzügy, iratkezelés, kontrolling, táv- és csoportmunkatámogatás, gyártásmenedzsment, vagy a CRM megoldások megvalósításáról. A pályázat célja a technológiafejlesztés, amely egészen pontosan a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét jelenti. Így a konstrukcióba betervezhetőek a csomagolt felhőalapú és telepített szoftverek, illetve informatikai eszközök is. Az egyedi programfejlesztési megoldások ugyanakkor ebben a konstrukcióból nem támogathatók.

Erre mindenképpen érdemes figyelni! A pályázat során kizárólag akkor lesz elszámolható az adott szoftver, ha azt a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon, az ott található minősített termékek katalógusából választja ki a kérelmező, és kér rá árkalkulációt. A szoftver pályázhatóságának egyéb feltételei is vannak, ezzel kapcsolatban a területileg illetékes IKT tanácsadók bővebb felvilágosítást tudnak adni.

A piaci ár igazolását így egy kényelmesebb, átláthatóbb és ami a legfontosabb, gyorsabban és egyszerűbben bírálható folyamat biztosítja. A forrás így sokkal hamarabb juthat el a rendeltetési helyére. Összetett és különleges ez a pályázati forma, de a szándék mindenképpen a könnyebb hozzáférhetőség, a gazdagabb felhasználási lehetőségek és kedvezőbb feltételek kialakítása volt.

Cégre szabott, díjmentes tanácsadás

A digitalizáció felé vezető út első lépésként rögtön kézzelfogható segítséget jelent az érintett kis- és középvállalkozások számára, hogy az Modern Vállalkozások Programjának tanácsadói egy díjmentes audit keretében felmérik a vállalkozás digitális érettségét, majd szükség és igény szerint fejlesztési javaslatot készítenek számukra. Az audit során a résztvevő vállalkozások térítésmentesen képet kapnak a pillanatnyi informatikai állapotukról. A tanácsadó ingyen megvizsgálja, hogyan és mit szükséges – illetve javasolt – fejleszteni, majd segít minőségi szoftvert, szolgáltatást, sőt akár a Program keretében akkreditált beszállítót is választani.

Így segít a Modern Vállalkozások Programja A Modern Vállalkozások Programjának fő célkitűzése a vállalkozások korszerű, elsősorban infokommunikációs technológiák iránti érzékenyítése, szemléletformálása. A kiterjedt tanácsadói hálózat, a rendezvények és a ’vállalkozz digitálisan’ weboldal a vállalkozások tájékozódását, fejlődését segíti, amely által a versenyképességük is javulhat. A Program tehát alapvetően díjmentes szolgáltatásokkal, digitális eszközök bevezetésére ösztönzi a hazai cégeket, mindamellett, hogy a fejlesztésre fordítandó uniós források hozzáférhetőségében is kizárólagos szerepe van.

Így maximalizálható a támogatás

A fejlesztésekhez forrást biztosító GINOP Plusz-1.2.1-21 konstrukció feltételesen visszatérítendő támogatást tartalmaz, de a kis- és középvállalkozások számára lehetőség adódik, hogy a támogatás egy részét vissza nem térítendővé alakítsák, amennyiben az érintett teljesíti a szükséges kritériumokat. Így például a Modern Vállalkozások Programja által biztosított ingyenes IKT tanácsadás igénybevételével a kevésbé fejlett régióban található kkv-k számára a (legfeljebb 70% mértékű) feltételesen visszatérítendő támogatás 20%-a vissza nem térítendő támogatássá alakítható.

Első lépésként mindenképpen szükséges regisztrálni a Modern Vállalkozások Programjánál, hiszen ezáltal ingyenes IKT tanácsadáshoz és fejlesztési koncepcióhoz juthat az érintett kkv, illetve az informatikai beszerzéseknél ez a lépés adja is magát. Ugyanakkor – az általános piaci gyakorlattal szemben – ez sem anyagi terhet, sem komoly elköteleződést nem igényel a résztvevőktől, miközben ezek birtokában az uniós támogatásokból történő fejlesztés jóval könnyebbé válik.

A Modern Vállalkozások Programja számokban Jelenleg több mint ezer hazai informatikai vállalkozás háromezret meghaladó informatikai termékéből válogathatnak a pályázók. A mai napig a programban részt vevő mintegy húszezer pályázó kétharmada kapott személyre szabott fejlesztési koncepciót.

