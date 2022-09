Equilor: Kemény és bizonytalan tél előtt a gazdaság, tartósan velünk maradhat a medvepiac

Turbulens hónapok várnak a tőkepiacokra és a magyar gazdaságra az Equilor Befektetési Zrt. előrejelzése szerint, amit enyhíthet az uniós forrásokról való megegyezés. A koronavírus-járványt követő gyors és széleskörű gazdasági felemelkedést elsősorban az orosz-ukrán háború, majd az annak nyomán kialakuló energiaválság törte ketté. A kiszámíthatatlanul alakuló energiaárak, a vágtató infláció, a beruházások lassulása, a régió legmagasabb alapkamata, az erősödő ár-bér spirál, valamint a belső fogyasztás várható visszaesése csupán néhány azon tényezők közül, melyek a kilátásokat borússá teszik. Az Equilor mindezek nyomán idén 5 százalékos GDP-növekedést vár, jövőre pedig stagnálást, miközben az infláció idén 13,5, majd jövőre 15 százalékos lehet. Az euró árfolyama a jelenlegi szint környékén érkezhet az új évbe, de erősödésre jövőre sem számíthatunk, a jegyzés elérheti a 420-as szintet.

Az elmúlt évtized legbizonytalanabb tele előtt áll nemcsak a magyar, hanem az európai gazdaság is. A gazdasági mutatókat az átlagos téli hőmérséklet, ezáltal a gáztartalékok felhasználása is befolyásolhatja, de hosszabb távon az orosz-ukrán háború kimenetele és az annak nyomán kialakult energiaválság lehet kulcskérdés az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzése szerint. A magyar gazdaság és a forint árfolyamának alakulását az uniós források folyósításáról szóló vita, illetve az annak nyomán kialakuló egyezség, végső soron a folyósított összeg mértéke befolyásolja jelentősen. Összességében 7,5 milliárd eurónyi forrást függesztettek fel az operatív programokból, mely meghaladja a 3 ezer milliárd forintot. Alapforgatókönyvként az Equilor azzal számol, hogy a függőben lévő összeg nagy részét, 80 százalékát kapja meg Magyarország, de a 2021-2027-es operatív programok kifogásolt tételei nem kerülnek kifizetésre. Amennyiben ez valósul meg, akkor az Equilor szerint az idei 5 százalékos növekedést követően jövőre stagnálás jöhet, míg 2024-ben még mindig visszafogott, 2,5 százalék lehet a GDP-növekedés üteme.

A hazai infláció tavaly ősszel kezdett növekedni, melyet tovább fokozott a költségvetési lazítás, valamint keresleti oldalról a személyi jövedelemadó visszatérítése. A szintén tavaly ősszel indult világpiaci energiaár-emelkedés az orosz-ukrán háború kitörését követően jelentős mértékben fokozódott. A rezsicsökkentés módosítása szeptembertől jelenik majd meg a fogyasztói árindexben, mely éves bázison a negyedik negyedévben elérheti a 20 százalékot is. Az Equilor arra számít, hogy az éves átlagos infláció 13,5 százalék körül alakul az idei évben, majd jövőre 15 százalékra emelkedhet, és csak 2024-ben lehet ismét egyszámjegyű (7%). Török Lajos, az Equilor vezető elemzője ugyanakkor kiemelte, hogy a kilátásokban rengeteg a bizonytalansági tényező. Kifejtette, hogy elsősorban az energiahordozók világpiaci árának alakulása határozhatja meg a fő trendeket, de emellett is számos kockázat azonosítható. Véleménye szerint nem lehet kizárni, hogy január 1-től ismét módosítani kell a lakossági rezsiárakon, mely az infláció újabb növekedéséhez vezetne az első negyedévtől. Emellett az év végéig meghosszabbított ársapkák rendszerét is hamarosan ki kellene vezetni, mely 1-2 százalékos inflációnövekedést okozhat a későbbiekben, az aktuális piaci árak függvényében.



A fejlett országok jegybankjaihoz hasonlóan az inflációs várakozások felépülése, és magas szinten ragadása ellen küzd a Magyar Nemzeti Bank is: folyamatosan, nagy lépésekben emeli az alapkamatot, ami azonban a különböző támogatott hitelek és a kamatstop intézménye miatt csak részlegesen tudja kifejteni hatását. A régió legmagasabb alapkamata ellenére a forint a háború kitörése óta mélyrepülésben van az euróval szemben, és a régiós devizáktól is elszakadt. Ezt részben a magyar gazdaság relatív sérülékenysége, részben pedig az uniós források visszatartása magyarázza. Az MNB augusztus végén a kamatemelésen kívül egyéb monetáris szigorító intézkedéseket is hozott: egyrészt megemelték a bankrendszer számára meghatározott kötelező tartalékráta mértékét, másrészt rendszeres jegybanki diszkontkötvény-aukciót tartanak, harmadrészt hosszú futamidejű betéti eszközt vezettek be. A jegybanki alapkamat emelésének üteme 100 bázispontról várhatóan mérséklődik az év hátralevő részében. Amennyiben sokkszerű forintgyengülés nem lesz, az idei évben befejeződhet a rendszeres alapkamatemelés, az első negyedévben azonban még eseti beavatkozásokra kerülhet sor. A 15 százalék körüli tetőzést követően a jövő év végéig fokozatosan 10 százalék környékére csökkenhet az irányadó kamat, összhangban a globális kondíciók alakulásával.

A magyar állampapírok árfolyamát a gyorsuló infláció mellett jelentősen megnövekedett országkockázati felár is terheli: a Standard & Poors hitelminősítő augusztusban megerősítette ugyan Magyarország adósbesorolását, de a kilátást negatívra rontották az egyensúlyi helyzet romlása és a rövidtávú országkockázatok miatt. A reálkamatok továbbra is negatív tartományban vannak, emiatt a kamatemelkedés a jelenleginél nagyobb megtakarításra, finanszírozói pozícióra ösztönző hatása mérsékelt.

A magyar gazdaság számos kihívással küzd, és bár a GDP-arányos államadóság európai szinten nem számít kirívónak, a régióban legmagasabb hozamszintek középtávon próbára tehetik a költségvetést. A költségvetési hiány mellett a folyó fizetési mérleg hiánya is magas, amit a kormányzati kiadások további csökkentésével, és az importarány mérséklésével lehetne kezelni. A kormány nyáron a költségvetési kiigazítás mellett tette le a voksát: megemelték és kiterjesztették a szektorális különadókat, kormányzati kiadáscsökkentést hirdettek meg, a rezsitámogatást fogyasztási határhoz kötötték, és megszüntették a kisvállalkozók kedvezményes adózását. Az adósság-refinanszírozás drágulása, illetve az uniós Helyreállítási Alap forrásainak beérkezése körül továbbra is fennálló bizonytalanságok mellett, az inflációval megnövekedett adóbevételek segítségével a költségvetési hiány 4,9 százalék környékén alakult volna, de az extra földgázbeszerzés miatt 6,1 százalékra emelkedhet az Equilor prognózisa alapján.

A hazai munkaerőpiac gyorsan felépült a koronavírus-járvány okozta válságból, a munkanélküliségi ráta tavaly ősszel tartósan 4 százalék alá csökkent. Egyre több szektorban és szakterületen komoly munkaerőhiány tapasztalható, ami miatt az átlagbérek dinamikusan emelkednek. A bérnövekedés dinamikája az év végéhez közeledve várhatan tovább fokozódik, mert a vállalatok megpróbálják béremeléssel ellensúlyozni dolgozóik infláció miatt növekvő kiadásait. Az ennek nyomán kialakuló ár-bér spirál így már megfigyelhető, ugyanakkor az infláció egyelőre elsődlegesen továbbra is külső tényezőkre vezethető vissza. A magas európai energiaárak miatt gazdaságszerkezeti átrendeződésre lehet számítani: elsősorban az energiaintenzív és költségérzékeny vállalatok körében bezárások, leállások lehetnek, melynek következtében a következő negyedévekben átmenetileg akár 1-2 százalékkal is megemelkedhet a munkanélküliségi ráta, de az Equilor várakozásai szerint a következő években az elmúlt évtizedben megszokotthoz képest magas infláció mellett alacsonyan marad a munkanélküliség, mérsékelt, strukturális változások okozta hullámzással.

Az Equilor Befektetési Zrt. makrogazdasági, árfolyam és alapkamat előrejelzései

Magyarország 2021 2022e 2023e 2024e Reál GDP változása 7,1% 5,0% 0,0% 2,5% Infláció 5,1% 13,5% 15,0% 7,0% Államháztartási egyenleg -6,8% -6,1% -3,8% -3,0% GDP-arányos államadósság 76,6% 75,0% 74,0% 72,0% EUR/USD árfolyam 1,1329 0,9600 1,0000 1,0500 EUR/HUF árfolyam 369,00 403,00 420,00 400,00 USD/HUF árfolyam 325,71 419,79 420,00 380,95 Fed alapkamat 0,25% 4,50% 4,75% 4,00% EKB alapkamat 0,00% 2,5% 3,00% 2,50% MNB alapkamat 2,4% 13,7% 11,0% 6,0%

