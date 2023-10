Kedvezménnyel tankolhatunk az Auchan benzinkutakon két októberi hétvégén

Az Auchan eddig is kiváló áron kínálta a jó minőségű benzint töltőállomásain, de október első és második hétvégéjén még kedvezményesebb áron tankolhatunk a kiskereskedelmi lánc benzinkútjain. Az első októberi hétvégén a 95-ös benzin, a másodikon a gázolaj literenkénti árát csökkentik 20 forinttal majd péntektől vasárnapig. Az engedmény minden vásárló számára elérhető lesz.

Október 6. és 8. között a 95-ös benzin, október 13. és 15. között a gázolaj üzemanyagokat kínálja kedvezményes literenkénti áron az Auchan, ami azt jelenti, hogy 20 forintos kedvezménnyel tankolhatunk. Az árak mindkét hétvégén péntek 0:00 órától lépnek érvénybe valamennyi Auchan töltőállomáson. Az engedmény pedig nem kötődik semmilyen feltételhez, minden vásárló számára elérhető lesz.

De nemcsak a benzinkutakra, hanem az üzletekbe is érdemes ellátogatni, ugyanis az Auchan üzletpolitikája hosszú távú, ezért a vásárlóerő megtartását tartja szem előtt. Ennek érdekében eddig is folyamatos akciók és ajánlatok voltak az áruházaiban. Most pedig hétről hétre átlagosan 3000 terméket kínál majd rendkívül kedvező, úgynevezett OkAuchan áron. A kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40 %-ot is. Itt lehet szó különböző akciókról, gratis ajánlatról, a törzsvásárlóknak szóló Bizalomkártya akciókról és egyéb ajánlatokról.