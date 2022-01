Kedden még megdőlt a melegrekord, napközben már érkezik a hidegfront

Ahogy az elmúlt napokban több alkalommal, úgy kedden is megdőlt az országos napi melegrekord. Szerdán napközben viszont már eléri az országot a hidegfront – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Az országtól északra, északnyugatra hullámzó front előtt még tartós déli, délnyugati áramlással továbbra is kifejezetten enyhe levegő érkezett. Országos átlagban is bőven 10 Celsius-fok fölött alakultak a maximumok és kedden ismét megdőlt az országos napi melegrekord. A Baranya megyei Drávaszabolcson 15,7 Celsius-fokot mértek, 0,1 fokkal magasabbat, mint a korábbi, 1949-ben Ásotthalmon mért 15,6 fokos csúcsérték.

Az enyhe idő éjszaka is kitartott még, a Dunántúl több pontján és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részein hajnalra sem süllyedt 10 fok alá a hőmérséklet.



Szerdán napközben megérkezik Magyarország fölé a hidegfront, így csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet – írta a meteorológiai szolgálat.(MTI)