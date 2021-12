Kapszulás kávéfőző – kiknek jó és miért jó?

Kinek jó a kapszulás?

A kapszulás kávéfőző természetesen bárkinek tökéletes. Viszont a valóságban három fontos okból alkották meg. Az egyik az volt, hogy a kapszulák segítségével többfajta kávét élvezhetünk anélkül, hogy mindből meg kellene venni a nagyobb kiszerelést. Ez praktikus azoknak, akik szeretnek kalandozni a kávék igencsak izgalmas világában. A kis kapszulák ráadásul sokkal frissebben megtartják így a kávé zamatát, mint egy nagyobb kiszerelésben. Ezért tud olyan frissnek és zamatosnak hatni a kapszulás kávé. A harmadik nagyon is fontos ok arra vonatkozott, hogy a kapszulás kávét nagyon gyorsan el lehet készíteni: gyors, minőségi kávé relatíve elérhető árakon. Ez volt a kapszulás kávéfőző megalkotásának a három fő indoka. Ezért pontosan azoknak ajánlott, akik szeretik a minőségi kávét és a változatosságot, de nincs idejük vagy lehetőségük szöszmötölni a főzésével. Sokan panaszkodtak egy időben a kapszulákra. Igaz is, hogy némileg több hulladékkal jár, de jó hír, hogy már egyre több kapszula vagy lebomló, vagy visszaváltható anyagból készül. Ezért pár éven belül biztos, hogy végleg megszűnik a kapszulás kávék hulladéktermelése, sőt előreláthatóan kevesebb hulladékot fog maga utána hagyni, mint a klasszikus csomagolású kávék.

Milyen kapszulás kávéfőzőt vásároljunk?

Ha úgy döntöttünk, beszereznénk egy kapszulás kávéfőzőt, győződjünk meg arról, hogy hány fő fogja azt használni, milyen kávét szeret, és milyen gyakran kávézik naponta, ugyanis ezek a főzők is különféle nagyságú víztartállyal és különféle típusú főzőlehetőséggel bírnak. Ismerjük meg az igényeinket, majd ez alapján válasszuk ki a legmegfelelőbb típust.